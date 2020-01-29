Очередной масштабный азербайджанский проект близится к завершению. По единогласному мнению экспертов, все сегменты грандиозного Южного газового коридора будут завершены в ближайшие месяцы, и уже до конца этого года в Европу пойдет первый азербайджанский газ. По информации консорциума по строительству Трансадриатического газопровода (TAP), работы завершены на более чем 90 процентов. После ввода в эксплуатацию ТАР можно будет говорить о завершении и задействовании ЮГК.

Как изменится энергетическая карта региона после начала эксплуатации нового газопровода и место на ней Азербайджана? С этим вопросом мы обратились к азербайджанскому эксперту, доктору экономических наук, профессору Эльшаду Мамедову.

Реализация проекта Южного газового коридора существенно усилила позицию Азербайджана на энергетической карте региона. Европа сегодня остро нуждается в импорте энергоносителей, и эта острая нуждаемость идет по нарастающей динамике. Как по нефти, так и по газу можно отметить критическую импортозависимость Европы, в частности Евросоюза. И на сегодняшний день уже можно утверждать, что серьезных перспектив реального снижения зависимости европейских стран от энергоносителей не наблюдается.

Добыча в Европе падает существенными темпами, и появление нового экспортера для нее очень важно с точки зрения ее энергобезопасности. Так что роль Азербайджана будет возрастать. И то, что Азербайджан усилил свою роль на энергетической карте континента, говорит о том, что он усилил свои позиции и по другим направлениям. Конечно же, и в региональной политике позиции нашей страны серьезно усилились с реализацией ЮГК.

Реализацией Южного газового коридора Азербайджан ни в коем случае не противопоставляет себя другим поставщикам энергоносителей. И география, и объемы говорят о том, что никакого столкновения между интересами экспортеров газа в Европу не ожидается, импортозависимость ЕС нарастает, и здесь Азербайджан будет работать в своей, определенно позиционированной рыночной нише.

На сегодняшний день возможности альтернативы по экспорту газа в Европу не столь велики. Есть стратегический ключевой поставщик - Россия, есть вариант доставки сжиженного газа из США. Но по целому ряду моментов, в первую очередь, экономических, логистических, в ближайшее время сжиженный газ не сможет заменить собой трубопроводный, и это является объективной реальностью, опирающейся на технологические ресурсы и возможности. Мы видим, как я уже отметил, тенденцию снижения добычи в самой Европе. Норвегия тоже является поставщиком газа в ЕС, но и там наблюдается динамика в сторону постепенного уменьшения. В любом случае, увеличение поставок из этой страны не представляется возможным, ведь даже в период пика добычи эта страна не обнаружила потенциала для того ,чтобы сместить Россию и, в свое время, СССР с позиции основных поставщиков газа.

Что касается Алжира, имеющего достаточно высокий удельный вес с точки зрения поставок газа в Европу, то и тут потенциал прироста ограничен. Поэтому Азербайджан будет и дальше позиционироваться в качестве страны, входящей в ТОП поставщиков газа в Европу.

С точки зрения географического расположения, стабильности и предсказуемости Азербайджан является комфортной площадкой для того, чтобы тут пересекались ключевые артерии по транспортировке энергоносителей в Европу. Мы и по другим сегментам имеем потенциал превращения в серьезный хаб, в частности, с точки зрения пересечения транспортных маршрутов, логистических возможностей. В этом плане тоже наблюдается достаточно острая конкуренция, но Азербайджан, соблюдая политику уважения к интересам партнеров, вместе с тем достаточно позиционированно ведет свою внешнеэкономическую линию.

Потенциал прироста мощности ЮГК имеется, но пока рано говорить о том, газ каких стран пойдет по азербайджанской трубе. Официальная позиция страны заключается в том, что да, у нас есть потенциал для транзитных поставок, но это, в первую очередь, вопрос к самим добывающим странам, так как вопрос экспорта - это их суверенное право.

Основная задача нашей страны по ЮГК заключается в том, чтобы своевременно реализовать данный проект, потому что технологическая карта мира меняется, и вполне вероятно, что через какое-то десятилетие прокладка трубопроводов на большие расстояния и через большое число стран станет нерентабельной. И в этом случае заслугой нашего государства, экономической политики Президента Ильхама Алиева станет то, что мы своевременно реализовали проект Южного газового коридора, который принесет большую пользу Европе и большую выгоду - Азербайджану.

Лейла Таривердиева