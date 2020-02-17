На днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Кюрдамире центра ASAN xidmət. Встретившись и побеседовав с сотрудниками центра, глава государства затронул ряд важных для страны вопросов, в том числе темы информационной безопасности и борьбы с фейк-новостями. Эта тема особенно актуализировалась после прошедших 9 февраля в республике парламентских выборов. Это событие вызвало настоящее цунами в море фейк-ньюс, которое продолжает по сей день бушевать в соцсетях и на страницах зарубежных СМИ.

Глава государства отметил, что в глобализирующемся мире информация не знает никаких границ - и это положительный факт - но, наряду с этим, не знает границ и дезинформация. Еще 5-6 лет назад понятия фейк-новости не существовало, сейчас же это явление стало реальностью. По мнению Президента Ильхама Алиева, "мы должны быть готовы к этому. Особенно молодежь. Мы должны знать, что никто не хочет нашего успешного развития больше, чем мы, и наша судьба - в наших руках".

Об этом неприятной тенденции в глобальном информационном пространстве и ее нюансах для Азербайджана Day.Az побеседовал с политическим обозревателем Тофиком Аббасовым.

Сейчас мы очень часто себя тешим тем, что живем в век информации и что нет никаких ограничений для пользователей в доступе к ней. Естественно, с одной стороны, радует, что современный человек имеет беспрепятственный доступ к любой информации. Но с другой стороны, Всемирная паутина - это океан, своеобразная вселенная, где с правдивой информацией соседствуют фейки. Есть в мире даже информационные центры, специализирующиеся на формировании ложных представлений, ложных мнений о положении вещей в тех или иных странах.

Возьмем в качестве примера Ближний Восток. Можно было наблюдать, как перед тем, как заговорили пушки, шла активная обработка общественного мнения через информационные сети. Естественно, определенная часть людей легко покупается и принимает инсинуации и вымышленные факты за реальность. В этом случае люди идут по ложному следу. И когда совершаются страшные и противоправные действия, противоречащие духу международного права, букве международных конвенций, люди, подвергшиеся информационной обработке, не осуждают, а даже приветствуют их.

Все мы помним события с участием так называемых "белых касок". С их участием воспроизводились душераздирающие сцены, свидетельствующие о якобы применении правительством Сирии против своего населения запрещенных средств. После чего эти якобы "спасители" душ невинных людей приходят с какими-то шлангами, обливают из них людей и создают ложный эффект своей гуманитарной миссии. А в самом деле это фейк, созданный так называемой Обсерваторией гражданских прав, находящейся в Лондоне, откуда вещали на весь мир о нарушении гражданских прав в Сирии.

Это только один пример того, как фейк-ньюс и подобные центры работают для того, чтобы оболванивать людей и оправдывать насилие и разрушение Сирии. Но примеров много. Возьмем, например, джихадистов. Те играли в футбол человеческими головами, а западная пропаганда представляла их борцами за свободу и права человека. Такие вот несоответствия.

На самом Западе в последнее время тоже возникает все больше проблем в связи с информационными атаками. Сейчас нарастает напряженность между Белым Домом и сетью информационных агентств, в том числе с такой всемирно признанной корпорацией, как СNN. Президент Трамп величает эти ресурсы не иначе как фейк-ньюс.

Информационным атакам, как правило, подвергаются страны, которые умеют вести независимую политику и имеют свое мнение. Вопиющим обстоятельством является то, что в отношении Азербайджана западные информационные ресурсы порой тиражируют факты, никак не соотносящиеся с реальностью. Естественно, Президент Ильхам Алиев обо всем этом осведомлен.

Сегодня наиболее актуальной проблемой является защита своего информационного пространства от волны измышлений. Эта волна накатывает постоянно и пробует на прочность способность страны отстоять свою точку зрения и наперекор измышлениям распространять именно ту информацию, тот контент, который свидетельствует о реальном положении вещей.

Нельзя забывать, что Азербайджан находится в жестком противостоянии с Арменией, которая прицельно работает над производством фейк-ньюс антиазербайджанского характера. И мы должны стараться сделать так, чтобы средства нашей защиты превосходили по мощности возможности воспроизводства тухлой информации об азербайджанских реалиях. Именно поэтому Президент Ильхам Алиев в Кюрдамире говорил о том, что мало быть правым, надо уметь свою правду отстаивать.

Лет двадцать назад у нас была критическая ситуация в этом плане. Армянская пропагандистская машина активно работала уже в советское время, тогда как в огромной красной империи еще были в ходу такие понятия, как пролетарский интернационализм. Горбачевское правление показало, что эта система терпит крах в идеологическом плане. Компартия не смогла предложить советскому народу разумную альтернативу. И как раз тогда западные институты воспользовались армянскими услугами. Расшатывание скрепов советской системы началось с разыгрывания карабахской карты. Окружение Горбачева, Яковлев, так называемый идеолог, все они были производителями фейк-ньюс. И откуда-то из далеких столиц, Парижа, Вашингтона, Лондона, доносились голоса о том, что надо, мол, отделить Нагорный Карабах от Азербайджана и передать Армении.

Тогда производилась очень мощная пропагандистская обработка умов советских людей, чтобы заставить их поверить в то, что в Азербайджане, дескать, невыносимая атмосфера для армянского меньшинства, что в НК якобы живут хуже, чем в других районах республики и так далее.

Разрушительную силу этих явлений мы, к сожалению, знаем на собственном опыте. Эту силу мощнейшего прессинга, в котором участвовали и западные институты.

Сегодня мы не то чтобы отыгрались, мы выровняли положение благодаря разумной политике нашего государства. Благодаря гибкой позиции нашей дипломатии Азербайджан вырулил на такой уровень, куда армянская пропагандистская машина за нами не успевает.

Азербайджанская сторона научилась вовремя расшифровывать армянские разработки и давать им наперекор свою точку зрения, чтобы информировать не только наших, скажем так, заинтересованных пользователей информации, но и нейтральные круги, дать им разумную пищу для размышлений о том, что происходит на самом деле в нашем регионе и почему Армения все время недовольна и бросается из одной крайности в другую, чтобы выстроить невыгодную композицию вокруг Азербайджана.

В информационных атаках на Азербайджан мы видим перекошенное лицо армянской пропаганды, которая лезет из кожи вон, чтобы нанести имиджевые удары по Азербайджану и заставить мировое сообщество поверить в то, что в нашей стране нет демократических свобод, мультикультурализма, терпимости и так далее.

Поэтому, думаю, месседжи Президента Ильхама Алиева вполне уместны. И наша молодежь должна быть на передовых позициях, чтобы использовать свои возможности, свой творческий потенциал и инновационный ресурс для создания той самой благоприятной атмосферы, при которой то самое мировое сообщество осознало бы, что Азербайджан - это самодостаточная, системно развивающаяся страна, чутко ощущающая вызовы современной эпохи и знающая, как им противостоять.

Лейла Таривердиева