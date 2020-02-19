Очень важным тезисом Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности было доведение до европейских потребителей, что уже в 2020 году они впервые получат газ из альтернативного источника.

Об этом сказал Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Эксперт напомнил, что над проектом альтернативных источников в рамках диверсификации поставок Еврокомиссия усердно трудилась с 2005 года, и в ближайшее время Азербайджан осуществит эти чаяния Европы.

"Благодаря усилиям Азербайджана и стран-партеров близится к завершению реализация грандиозного по своим масштабам инфраструктурного проекта - Южного газового коридора.

Это открывает новые возможности для сотрудничества не только между поставщиком энергии Азербайджаном и потребителем - ЕС, но и создает благоприятные условия для преобразования экономик тех стран, по которым пройдет ЮГК.

Газ из альтернативного источника придаст новый импульс экономическому развитию этих стран, позволит диверсифицировать поставки, стабилизировать газоснабжение, повысить конкурентоспособность на местных рынках. В конечном итоге это приведет к дополнительным возможностям для роста экономик стран-участниц проекта", - сказал Ильхам Шабан.

Напомним, что, выступая на панельных обсуждениях по энергетической безопасности в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Ильхам Алиев, в частности, отметил: "Некоторые страны, работающие с нами над Южным газовым коридором, впервые в истории будут иметь возможность обладать альтернативными источниками поставок. Альтернативный источник - это не только маршрут, так как, касаясь безопасности, мы должны говорить об источнике.

В нашем лице транспортировка азербайджанского газа на европейский, турецкий рынки является новым источником и новым маршрутом. Считаю, что в этом преимущество нашего проекта, поэтому Европейский Союз оказывает ему сильную поддержку.

По этой причине, несмотря на то, что завершающие работы будут проведены до конца нынешнего года, мы можем считать Южный газовый коридор уже завершившимся проектом".

Лейла Таривердиева