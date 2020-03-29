Ильяс Гусейнов: Национальная солидарность и единство - главное условие успешного выхода Азербайджана из испытания коронавирусом

Национальная солидарность и единство - главное условие успешного выхода Азербайджана из этого испытания, связанного с пандемией коронавируса, охватившей весь мир.

Об этом сказал Trend главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, в основе всех политических, экономических, военных и дипломатических успехов Азербайджана лежит фактор национальной солидарности и национального единства. Это единство и солидарность позволили в разные периоды успешно справиться с самыми сложными вопросами в жизни страны, выйти из всех испытаний.

"Считаю, что национальная солидарность и единство являются одним из основных факторов, обусловливающих успешный выход Азербайджана из этого испытания коронавирусом. В результате принятия правительством Азербайджана мер, препятствующих распространению вируса в стране, ситуацию удалось сохранить под контролем", - отметил Гусейнов.

Он добавил, что за прошедший период в стране были предприняты очень важные шаги для борьбы с коронавирусом: "Вся проделанная работа, принятые важные решения направлены на предотвращение распространения вируса и защиту наших граждан, и для этого азербайджанское государство мобилизует все возможности".

Гусейнов отметил, что накопление за короткий срок более 90 миллионов манатов в Фонде поддержки борьбы с коронавирусом еще раз наглядно продемонстрировало национальную солидарность и единство азербайджанского народа.

Он отметил, что слова "Мы сильны вместе!", сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уже стали лозунгом. Широкомасштабная работа, проводимая государством в борьбе с коронавирусом, напряженный труд врачей, единство и солидарность, а также ответственность граждан страны позволят выйти из этого сложного испытания.

"В этот сложный период все должны быть единомышленниками, осознавать ответственность, защищать себя, своих близких и окружающих, соблюдать необходимые требования. Наш мудрый народ выйдет из этого сложного испытания", - сказал Гусейнов.