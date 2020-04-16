Азербайджан не будет возобновлять международные полеты минимум полтора месяца

В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

Хикмет Гаджиев добавил, что в этот период пассажироперевозки допускаться не будут, за исключением специальных чартерных рейсов.

Он подчеркнул, что эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования.