https://news.day.az/politics/1224650.html Азербайджан не будет возобновлять международные полеты минимум полтора месяца - ОФИЦИАЛЬНО
Азербайджан не будет возобновлять международные полеты минимум полтора месяца - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае.
Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.
Хикмет Гаджиев добавил, что в этот период пассажироперевозки допускаться не будут, за исключением специальных чартерных рейсов.
Он подчеркнул, что эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования.
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