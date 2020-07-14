​Последние подробности из Товуза: Армяне вновь открыли огонь

Как видите, армяне вновь нарушают режим прекращения огня. Азербайджанская армия держит все под полным контролем и способна предотвратить вражескую провокацию.

Как передает Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, находящийся в данный момент в окрестностях села Агдам Товузского района, обстреленного армянскими вооруженными формированиями.

Комментируя сегодняшнюю атаку армянских ВС в направлении Товузского района Азербайджана, Нагиев отметил затишье перед бурей.

"В любой момент мы можем стать свидетелями очередной армянской провокации. Хочу подчеркнуть, что Агдам является селом-героем Товузского района. Кроме того, считаю, что азербайджанцы, в том числе и жители этого села, также являются героями, так как для решения всех проблем страны они полностью готовы поддержать азербайджанскую армию", - сказал Нагиев, после чего армяне вновь начали артиллерийский обстрел.

Депутат подчеркнул, что армяне совершают свои провокации именно в Товузе, потому что здесь расположены важнейшие межгосударственные коммуникации.

"Тут проходят все крупнейшие маршруты азербайджанских международных мегапроектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, трубопроводы "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", а также автомобильная дорога в Грузию. Таким образом, совершая провокации, армяне пытаются усилить свое присутствие. Тот, кто занимает эти высокие позиции, тот и наблюдает за происходящим вокруг. Армения стремится захватить посты, чтобы взять азербайджанские коммуникации под свой контроль. Именно поэтому тут произошли бои. Главная задача - это захват", - уточнил парламентарий.