Армянские хакеры атаковали СМИ Кыргызстана, опубликовавшие исследования Института истории НАНА

Армянские хакеры атаковали СМИ Кыргызстана, опубликовавшие на русском языке исследования Института истории Национальной Академии наук Азербайджана.

Об этом сообщил президент Союза азербайджанцев мира и других тюркоязычных народов и Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрат Мамедов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Нусрат Мамедов играет важную роль в распространении реалий Азербайджана в государствах Средней Азии и помогает публикации фундаментальных исследований ученых Института истории, разоблачающих армянских фальсификаторов на сайтах turktoday.info и nazarnews.org Кыргызстана. На этих сайтах опубликованы следующие статьи ученых института: "Переселение армян из каджарского Ирана на земли Северного Азербайджана", "Лженаука фальсификаторов или "история" по-армянски", "Переселение армян из Османской империи на земли Северного Азербайджана", "На каких условиях Иреван и прилегающие азербайджанские земли были переданы армянам?", "Армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова", "Реальная история и вымысел о "Великой Армении"".

Статьи азербайджанских ученых, основанные на архивные документы, вызвали серьезное беспокойство у армянских националистов. Поэтому армянские хакеры несколько раз атаковали и выводили из строя СМИ Кыргызстана. В настоящее время в результате усилий Нусрата Мамедова эти сайты восстановлены и запущены заново.

Отметим, что Фонд поддержки политики тюркоязычных стран в столице Кыргызстана городе Бишкеке на русском языке издал такие фундаментальные исследования ученых Института истории НАНА, как "Исторические факты о деяниях армян на азербайджанской земле" и "Азербайджан в XVIII-XIX веках".