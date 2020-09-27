https://news.day.az/politics/1274425.html Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти" памяти президента Франции Жака Ширака - проект Михаила Гусмана - ВИДЕО
Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана памяти президента Франции Жака Ширака, в связи с годовщиной со дня его смерти.
Как передает Day.Az, эфир состоялся на телеканале "Россия-24" вечером в субботу, 26 сентября. Повтор фильма выйдет утром в воскресенье, 27 сентября.
Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:
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