Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти" памяти президента Франции Жака Ширака

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана памяти президента Франции Жака Ширака, в связи с годовщиной со дня его смерти.

Как передает Day.Az, эфир состоялся на телеканале "Россия-24" вечером в субботу, 26 сентября. Повтор фильма выйдет утром в воскресенье, 27 сентября.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: