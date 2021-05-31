Многие фразы персонажей культового советского кинофильма "Покровские ворота" стали крылатыми. Среди них слова "Высокие отношения!", которые произносит старая знакомая главных героев Нина Орлович. Ровно эта же фраза приходит на ум, при оценке текущих армянских реалий. Там такие словеса используют в ходе, скажем так, заочной полемики, что Страбону, Геродоту, Плинию-младшему и не снились.

И так, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил первым лицам всех политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах, принять участие в дебатах в прямом эфире."Считаю, что на предстоящих парламентских выборов должна быть заложена важная традиция, которую в дальнейшем следует закрепить законодательно: дебаты в прямом эфире с участием первых лиц всех политических сил, участвующих в выборах", - написал Пашинян на своей странице в Фейсбук.

Он также подчеркнул, что ждет Левона Тер-Петросяна и Роберта Кочаряна на дебатах в прямом эфире, 18 июня. "Во время дебатов все станет очевидно. Очень легко петушиться, строить из себя мужика, сидя в закрытых помещениях. Придете, встанем лицом к лицу и поговорим", - сказал Пашинян. Ну как тут не вспомнить героев кинофильма "Покровские ворота"?! Вот кто-то наивно думал, что Кочарян и Тер-Петросян занимаются политикой. А они, как утверждает Никол Воваевич, петушатся.

Осталось понять, как давно они этим увлекаются, с какой частотой, только ли первый и второй президенты РА имеют такие не политические предпочтения или и Серж Саргсян тоже время от времени петушиться? Если да, то пусть выйдут на митинги с флагами ЛГБТ. Да и гей-парад в Ереване, получается, давно пора проводить со всеми тремя экс-президентами этой страны во главе. С другой стороны, Пашинян тоже, мягко говоря, не без греха.

Все мы помним, как до 44 -дневной войны он тоже петушился. В том смысле, что изображал из себя смельчака. Танцевал в пьяном виде в Шуше, голосил на всю округу, что "Карабах- это Армения и точка". Чем все это кончилось? Тем, что Пашинян был фундаментально политически опущен. Рейтинг его, выражаясь деликатно, повредили. Ходит теперь неровной походкой, хромает. Ну и репутация теперь у него соответствующая. Привычными стали сообщения, что обзывают Воваевича на встречах с избирателями, не подают ему руки.

Такие вот они- армянские политические реалии. При этом, уже видно, что предложение Пашиняна застало врасплох , в первую очередь, Кочаряна. Второй президент РА, щедро тратя небольшую толику наворованных миллиардов, пытается создать себе в обществе имидж политика, способного кардинально изменить картину, сложившуюся в результате победы Азербайджана в 44-дневной войне. Благо, есть СМИ, готовые лепить героя из того, кто привык петушиться.

Впрочем, армянское общество, несмотря на все попытки Кочаряна и Саргсяна убедить себя в обратном, не до конца еще забыло о временах их правления. И про миллиарды, которые они обрели, варварски грабя оккупированный Карабах, вывозя оттуда золото и древесину, да и все , что только было возможно. При этом, продолжался обман армянской диаспоры, с которой собирались миллионы и миллионы долларов, оседающие в карманах лидеров "карабахского клана". И, как ни крути, это они варварски разграбили находившиеся под армянской оккупацией наши земли. Это они превратились в долларовых миллиардеров. Они теперь пытаются объяснить армянскому обществу, почему столько лет длилось вранье про готовность армянской армии к войне.

Пашинян в этом смысле действительно не при чем. И именно потому он так уверенно приглашает на дебаты Тер-Петросяна, Кочаряна и всех иных своих оппонентов. Не знаю как там Тер-Петросян, но убежден, что Роберт Седракович или Серж Азатович откажутся от участия в дебатах с Пашиняном. Потому , что их рыльца в пушку. И именно поэтому сейчас уже , практически молниеносно, за дело взялись тролли, в первую очередь, второго президента РА.

Они продвигают тезис о том, что "победитель в войне" не должен участвовать в дебатах с "капитулянтом". Попутно озвучиваются мифы, легенды и периоде правления Кочаряна. Все это показывает, что петушиться не только Седракович, но и его окружение. А по сути предъявляемых им обвинений ответить этим господам попросту нечего. Так что, скорее всего, из всех петушащихся, граждане РА в итоге выберут Пашиняна. Хотя, если даже этого не произойдет и победу одержит Кочарян и его политические сообщники, то никакого серьезного изменения ситуации в регионе и в итогах войны не будет. Азербайджан знает методы борьбы с теми, кто привык петушиться.

Акпер Гасанов