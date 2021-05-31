Армения: Неласковый май 2021 года

В освобождённом азербайджанском городе Шуша, впервые за 28 лет, прошёл музыкальный фестиваль "Хары Бюльбюль", который окончательно поставил точку на несбыточных иллюзиях Армении вернуть утраченные территории, подтолкнув армянское население Карабахского региона к тому, чтобы наконец задуматься над своим будущем.

Армянское руководство же охватил страх потери власти.

Рейтинг Н.Пашиняна и компании начал резко падать на фоне роста рейтинга его главного соперника, бывшего Президента и одного из вождей "карабахского клана" Р. Кочаряна.

Понимая, что поражение во Второй Карабахской Войне и критическое положение армянской экономики играют на руку оппоненту, Н. Пашинян решил спровоцировать маленькую "победоносную" операцию, которая по его мнению, принесёт ему победу на выборах.

Не решаясь открыто начать боевые действия против Азербайджана, ввиду того, что боевой потенциал армянской армии был практически уничтожен в ходе прошедшей войны, Н. Пашинян закрутил провокационную пропагандистскую компанию под названием "вторжение азербайджанских войск в Армению".

Используя то, что после освобождения оккупированных территорий, азербайджанские пограничники начали процесс обеспечения охраны границы, в ходе которой продвинулись к точкам, которые ранее контролировались сопредельной стороной, армянская сторона развязала небывалую антиазербайджанскую компанию, целью которой является не только закрепление части азербайджанской территории, но и вовлечение в конфликтную ситуацию третьих и даже четвёртых сторон.

Ввиду того, что после обретения независимости азербайджано-армянская граница не была делимитирована и демаркирована из-за войны и армянской оккупации, начавшийся процесс проходит на основе существовавшей административной границы между союзными республиками и старыми советскими картами.

Армянская сторона основывает свою позицию на советских топографических картах 30х годов 20 века, в которых очень много неточностей и искажений. Азербайджанская сторона же опирается на советские карты 70х годов, а также на данные современных приборов GPS.

Особое рвение в этом вопросе, как обычно, проявляет кандидат в армянские Бисмарки, который во весь упор рвётся к власти, омбудсмен Арман Татоян. Вытащивший откуда-то не возьмись решение Закавказского ЦИК, датированный 1929 годом, где указывается, что часть территории Азербайджана передаётся в состав Дилижанского района Армении.

То, что в советское время, по указанию союзного центра, границы между союзными республиками произвольно неоднократно менялись, наверняка всем известно. Этот горе-картограф аппелирует старыми картами в пользу армянской стороны при этом скрывая тот факт, что территория Азербайджана в момент установления советской власти была почти 114 тысяч квадратных километров, а в советское время она уменьшилась до 86,6 тысяч квадратных километров, при чем за счёт передачи земель в основном в состав Армении.

Другой бредовой идеей новоявленного "спасителя нации" является создание демилитаризованной зоны вдоль границы, причём за счёт азербайджанской территории, мотивирую это тем, что жителей приграничных регионов Армении беспокоят надписи на азербайджанском языке на сопредельной стороне.

Воистину все его выступления и обращения образец лицемерия и фарисейства.

После окончания Второй Карабахской войны и освобождение приграничных с Арменией районов, Азербайджану удалось полностью взять под контроль линию азербайджано-армянской границы. Естественно, что в настоящее время происходит процесс закрепления азербайджанских пограничников вдоль границы, которое осуществляется на основе данных советских карт 70х годов и данных приборов GPS.

Все это вызывает недовольство армянской стороны, ввиду того, что при использовании современных средств GPS и настоящих административных карт советских времен, стратегические высоты и значительные источники водоснабжения оказываются на азербайджанской стороне.

Так например, высосанная из пальца армянской стороной проблема на участке границы между Лачинским районом Азербайджана и Сюникской областью Армении в районе озёра Гарагёль (Чёрное озеро), не стоит и выеденного яйца, так как оно ещё в советское время в 1987 году решением Совмина Азербайджанской ССР было объявлено заповедником.

Теперь же, армянская сторона предъявляет претензии на все озеро и территории вокруг него заявляя, что это территория Армении.

Попытки армянской стороны создать другой очаг напряжённости на границе с Кельбаджарским районом, путём засылки диверсионных групп и установки мин, окончившаяся полным фиаско, имела цель создать очаг напряжённости, чтобы оттяпать в случае удачи ещё один кусок азербайджанской территории.

Нынешнее руководство Армении, для которого главным является сохранение власти и победа на предстоящих выборах, превратило данную ситуацию в широкомасштабное шоу, с привлечением зарубежных игроков.

Н. Пашинян, надев тогу "непреклонного защитника" интересов Армении, бросился раздувать происшедшее, в надежде на то, что при помощи зарубежных союзников и друзей ему удасться добиться не только отвода азербайджанских пограничников от границы, но и вернуть часть утерянных территорий, оставшихся без прикрытия, что даст ему дополнительный шанс для успеха на выборах как "спасителю Армении".

Первым делом "неудавшийся революционер", естественно, обратился за помощью к России и государствам-членам ОДКБ, аппелируя к договорам о союзничестве и взаимопомощи, однако добиться немедленной реакции не удалось.

Руководство союзников, прежде, чем рассматривать истерические крики о помощи, решили вначале вникнуть в суть происходящего, а затем принимать решение. Поближе ознакомившись с ситуацией на границе, российская сторона усилила свою деятельность и предложила посреднические услуги в трёхстороннем формате.

Не получив ожидаемого в Москве, Н. Пашинян немедленно постарался задействовать старых испытанных друзей на Западе, которые всегда принимали его за своего человека. Не смотря на свои неискренние пророссийские заявления, которые он делал исходя из катастрофической ситуации во время войны, Никол Воваевич всегда демонстрировал свою прозападную "демократическую" ориентацию, чем заслужил доверие определенных туркофобских и русофобских кругов.

Сразу же на защиту так называемой "жертвы" азербайджанской "агрессии" бросились представители западного мира, которым щедро заплатила богатая армянская диаспора. Представители Госдепа США, МИДа Канады и Европарламента встали на защиту "бедной маленькой и всеми обижаемой" Армении.

Даже Президент Франции Э. Макрон, срочно выучив армянский язык, поддержал Армению, обещав по словам Н. Пашиняна даже какую-то военную помощь.

Понятно, что в 2022 году во Франции пройдут очередные президентские выборы, а одному из кандидатов на очередной срок необходимы голоса избирателей армянской национальности. Тем более, что внутриполитический и экономический кризисы в стране привели к тому, что рейтинг этого кандидата падает изо дня в день.

Ещё более интересно, как воспримут союзники Армении по ОДКБ прибытие в регион Южного Кавказа военных из конкурирующего блока или вообще каким путём эта помощь туда может прибыть.

Вряд ли соседние Грузия, Турция или Иран, а тем более Азербайджан допустят такое.

Получив ожидаемую словесную поддержку от старых друзей по носочкам цвета национального флага, Никол Воваевич принял позу римского Цезаря, про себя кайфуя, что обходит конкурентов.

Так что истинной причиной конфликтной ситуации на границе является обострение внутриполитической борьбы в Армении и стремление Н. Пашиняна сохранить власть, победив на предстоящих парламентских выборах.

Играя на противоречиях между ОДКБ и НАТО, Н. Пашинян затеял очень опасную игру, в попытках столкнуть стороны, играя на геополитических противоречиях двух блоков.

При всей остроте ситуации, азербайджанская сторона проявило полное хладнокровие и спокойство, не поддаваясь на провокации и соглашаясь на переговоры.

Особо хотелось остановиться на однобокой, необъективной позиции некоторых стран Запада, которые не разобравшись в ситуации и не дожидаясь окончания переговоров при посредничестве российской стороны, не выслушав аргументы Азербайджана, бросились открыто защищать Армению и обвинять Азербайджан, не смотря на то, что являясь международными посредниками по затухающему конфликту, должны быть беспристрастны и нейтральны.

Проявляя свою "особую заботу" об Армении, в надежде оторвать этот последний оплот от стратегического противника Запада в регионе, некоторые западные политики также стремятся не только отплатить своим спонсорам, но и заранее заполучить голоса армянских избирателей на предстоящих выборах в их странах.

В первых рядах, как всегда, выступают радикально настроенные члены Европарламента, которые перенесли всю свою пещерную ненависть к Турции и на Азербайджан, так как окончательно превратили этот парламентский форум в псевдохристианский клуб (страшно далекий от истинных христианских ценностей) времён инквизиции.

Странно, что все эти "радетели справедливости" стойко молчали и делали вид, что не замечают почти 30 лет, как Армения оккупировала 20% азербайджанской территории.

На их требования относительно вывода азербайджанских пограничников из спорных по их мнению территорий, так и хочется задать им вопрос: а почему же они не требуют вывода армянских войск с международно признанных азербайджанских территорий?

А как же судьба 4 тысяч пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц?

Почему же эти "борцы за права человека" не требуют прояснения этой проблемы от армянской стороны?

Неужели двойные и тройные стандарты, которыми они оперируют, распространяются только на азербайджанцев лишь потому, что они тюрки и мусульмане?

А как же карты минных полей освобождённых территорий, которые прячут их армянские друзья, не давая возможности вернуться домой около 1 миллиона беженцев и перемещённых лиц?

И таких вопросов множество и ответов на них нет и скорее всего не будет. Все потому, что охватившая мир эпидемия исламофобии и туркофобии затуманили глаза не только европейским и американским парламентариям и политикам, но и разделилa народы на наших и не наших.

Азербайджан четко и неукоснительно выполняет все достигнутые трёхсторонние договоренности, не претендуя ни на пядь чужой территории. Попытки оказать давление на Азербайджан всяческими необъективными заявлениями, угрозами санкций и выкручиванием рук обречены на полный провал.

Именно стойкая позиция Азербайджана вынудила армянскую сторону согласиться с предложениями России начать переговоры по демаркации и делимитации границы, которые окончательное закрепят итоги Второй Карабахской войны и существующие границы как Азербайджана, так и Армении.

Следует отметить, что армянская сторона продолжает увиливать от обсуждения темы 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и эксклава Кярки Нахчывана, которые были оккупированы ещё в начале 90х годов до начала широкомасштабных боевых действий Первой Карабахской Войны.

Всячески стараясь увязать вопрос освобождения этих территорий с какими-то якобы "стратегическими" дорогами, необходимыми для национальной безопасности Армении, надеясь их присвоить навечно.

Однозначно, для предстоящих переговоров этот вопрос будет одной из тем обсуждения. Вообще армянская сторона довольно топорно пытается интерпретировать пункты трёхсторонних Заявлений и искажает детали переговорного процесса.

Ряд официальных представителей Еревана и представители оппозиции, постоянно пытаются отмежеваться под различными предлогами от темы Зангезурского коридора. Вначале отказываясь от открытия коридора, а затем стараясь нивелировать коридор только до уровня восстановления железнодорожного сообщения по данному направлению.

Как бы забывая при этом, что есть Лачинский коридор, по которому существует как автомобильное сообщение, так и протянуты газопровод, линии ЛЭП и связи. Всяческое игнорирование армянской стороной этого фактора может создать в будущем серьезные проблемы.

В вопросах защиты национальных интересов и Родины, весь народ един и сплочен вокруг Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, который ведёт азербайджанский народ к окончательной Победе!!!

Пярвин Мирзазаде