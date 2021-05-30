Армяне обклеивают мусорные баки эмблемой ОДКБ

В соцсетях набирает большой резонанс фотографии, где на мусорных баках обклеена символика Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в центре города Ереван.

Негатив армян в адрес ОДКБ наверняка связан с последними событиями на армяно-азербайджанской границе. Очевидно, что это лишь повод, чтобы в очередной раз обвинить Россию и ОДКБ в бездействии.

Изобразив повод для обвинения Баку, Ереван спешно и громко стал отправлять послания в ОДКБ с требованием немедленно вмешаться, прекрасно понимая, что ни одна из стран ОДКБ не будет воевать за Армению. Но Еревану нужен только повод выйти из ОДКБ и устремиться в НАТО. Не случайно в армянских СМИ ОДКБ назвали "бесполезной организацией". Вот и клеют несчастные соседи эмблему ОДКБ на мусорки в надежде на бочку варенья да корзину печенья от Запада.

Представляем вашему вниманию фотофакт инцидента в Ереване: