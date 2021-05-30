Армения провоцирует новую войну в Карабахе?

Похоже, что Армения решила идти ва-банк и продолжать накалять обстановку в регионе, обостряя ситуацию поочередно на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

Ночью 27 мая армяне совершили провокацию в направлении Нахчывана. Армянские вооруженные силы обстреляли позиции армии Азербайджана вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района. К сожалению, в результате армянской провокации один военнослужащий Азербайджана получил ранение. Азербайджанская армия не позволила разрастись инциденту и дала внушительный ответ противнику, заставив его прекратить обстрелы.

Днём ранее армянские диверсанты пытались перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении Кельбаджарского района и заминировать позиции азербайджанской армии. Благодаря слаженным действиям наших военнослужащих 6 членов диверсионной группы ВС Армении были задержаны.

Инциденты в Нахчыване и Кельбаджаре показывают, что внутриполитическая ситуация в Армении приводит к распространению реваншистских настроений в стране. Этим и объясняется постоянная напряженность на границе, которая не сулит ничего хорошего армянскому народу.

На протяжении 30 лет в Армении не осознавали понятие "международно признанной армяно-азербайджанской границы". Там всерьёз рассчитывали на то, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов навсегда останутся под армянской оккупацией.

Однако случилась Вторая Карабахская война, к которой армяне из-за опьяняющего чувства расслабленности и недооценки кратно превосходящего по военной силе соперника оказались неготовы. По её итогам Азербайджан восстановил контроль над всей границей (также была достигнута договоренность о Лачинском коридоре шириной 5 км).

Теперь, когда Азербайджан приступил к обустраиванию новых позиций на границе с Арменией, соседи так взбаламутились, что уже около двух недель не могут уняться. Чувствуя собственную беспомощность и твёрдость намерений азербайджанской стороны, правительство Армении практически в слезах бросилось жаловаться ОДКБ.

Однако в ОДКБ дали понять, что организация не собирается выступать однозначно на стороне Армении в этом вопросе. "Заявления и.о. премьера Армении Никола Пашиняна относительно ОДКБ, озвученные на парламентском часе республики, приняты к сведению, работа по проведению консультаций продолжается", - сообщение пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова вызвало еще большее недовольство в Ереване.

Таким образом, армяне рискуют вновь остаться у разбитого корыта. Восприятие в штыки процесса демаркации и делимитации границ между двумя странами уже обходится дорого алчным соседям. Поскольку в Армении вынуждены стиснув зубы и попискивая наблюдать за тем, как азербайджанские пограничники берут под контроль стратегические высоты. Это означает, что если Ереван спровоцирует Баку на новую войну, совершит вооружённое нападение на нашу страну, то второй удар азербайджанской армии по противнику окажется еще более сокрушительным чем тот, который они получили осенью 2020 года. Исходя из взрывоопасной ситуации в Армении и её неадекватного правительства, Азербайджан готов к любому сценарию развития событий, в том числе и ответу агрессору в приемлемой форме.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az