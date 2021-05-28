Армянская рулетка

Похоже, что внутриполитическая ситуация в Армении обостряется с каждым днём. Всем давно известно, что страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Попытки правящей клики Н. Пашиняна добиться стабилизации положения в Армении полностью провалились.

Поражение во Второй Карабахской войне и фактическая капитуляция уже поставили страну на грань гражданской войны и распада.

Более 30 лет одурманенная национал радикалами страна, жила в состоянии ложной иллюзорной идеи о "Великой Армении от моря до моря", что привела армянский народ на грань пропасти.

Судя по последним событиям, неким силам в Ереване, пришла в голову идея использовать старый испытанный способ добиться преимущества в борьбе с Азербайджаном-создать новый "Сумгаит". То есть, организовать некую провокацию вселенского масштаба, в ходе которой выставить в глазах мирового сообщества Азербайджан как агрессора и варвара, а Армению несчастной жертвой агрессии.

Эта методика уже была испробована в начале конфликта в 1988 году, когда в азербайджанском городе Сумгаите были спровоцированы кровавые беспорядки, организованные тайными армянскими националистическими организациями, при содействии определенных кругов в центре.

Именно эти события послужили тому, что азербайджанская сторона оказалась практически в изоляции и информационной блокаде, которая продолжалась вплоть до прихода к власти в Азербайджане Президента Гейдара Алиева в июне 1993 года.

На этот раз армянские политтехнологи и их покровители избрали тему "оккупации" части армянской территории азербайджанскими вооруженными силами, подняв плач и вой на весь мир.

Моментально, на защиту "бедной Армении" бросились проплаченные зарубежной диаспорой парламентарии и политики из некоторых западных стран, которые должны своим "покровителям" за поддержку.

Реально понимая, что на Западе никто за "Великую Армению" воевать не будет (далеко и опасно), Никол Воваевич бросился искать поддержку у союзников по ОДКБ.

Однако и тут получил от ворот поворот, так как ОДКБ хоть и военно-политический блок, но впутываться в армянские авантюры, тем более связанные с неурегулированностью вопросов азербайджано-армянской границы, никто не собирался.

Видимо забыв, что государства-члены ОДКБ имеют тесные двусторонние отношения с Азербайджаном, которые подкреплены солидной правовой базой и товарооборотом, руководство Армении, подняв истерию, в надежде спрятаться за спиной других, осталось ни с чем.

Страны ОДКБ заинтересованы не в конфронтации в регионе, а в открытии новых транспортных коридоров, которые будут способствовать экономическому развитию.

Ввиду того, что рано или поздно, демаркация и делимитация границы будет проведена, хочет этого армянская сторона или нет, при объективном посредничестве третьей стороны или международных организаций, все равно выясниться, что Азербайджан занял позиции на своей территории. А армянские вооруженные силы должны не только покинуть эти территории, но и вернуть многие другие оккупированные земли в Казахском районе Азербайджана и в Нахичеванской Автономной Республике.

Пытаясь выиграть время и нейтрализовать конкурентов на выборах, армянское руководство в очередной раз пошло на провокацию и попыталась 27 мая 2021 года силами диверсионных групп, тайно проникнуть на территорию Кельбеджарского района Азербайджана в районе селения Юхары Айрум, чтобы установить мины и организовать террористические акты в тылу азербайджанской армии.

Накануне, на одной из армянских мин подорвался грузовик азербайджанской армии, в результате чего получили ранения несколько азербайджанских военнослужащих.

Если учесть, что именно эта часть Кельбаджарского района использовалась в сельско-хозяйственных целях в период оккупации и не была заминирована армянской стороной, можно прийти к выводу, что минирование было произведено диверсантами уже после окончания боевых действий.

Получив должный отпор от азербайджанских военнослужащих, которые захватили 6 армянских диверсантов, остатки этих групп бежали на армянскую территорию.

Вот тут и началось очередное представление армянского театра абсурда. Немедленно официальные круги в Ереване провозгласили этих пленных мирными инженерам, которые в 3 часа ночи, в полной темноте, собирались построить некие фортификационные сооружения.

Причем, почему-то на азербайджанской территории, которую они продолжают считать своей.

Очень интересный факт, что эти "инженеры-кроты", намеревались строить сооружения не инженерным оборудованием, а автоматами и гранатами, как новое слово в фортификации.

А самое главное, что все эти лже-инженеры были военнослужащими по контракту, а не призывниками, что наводит на мысль об их специальной "миссии в тёмной ночи".

Немедленно, армянские пропагандисты вытащили свои топографические карты, где каким-то образом данная территория указывается как армянская.

Ещё более комичным выглядет то, что называя их картами Генерального штаба СССР, умалчивается тот факт, что часть надписей на картах на английском языке. Судя по всему, эти карты были специально подготовлены ГРУ МО СССР, с целью введения в заблуждение потенциального противника.

Все армянские политики сразу же горько зарыдали по захваченным пленным, но при этом никто из них не обмолвился ни словом о том, кто отдал приказ этим "инженерам" перейти азербайджанскую границу.

Складывается впечатление, что определенным политическим силам в Армении не по душе прекращение огня и подписанные трёхсторонние Заявления, и они готовы во имя прихода к власти и фантазий о "миацуме" и "арцахе", в очередной раз прокрутить рулетку и пожертвовать судьбами армянских военнослужащих.

Похоже, что эта провокация направлена не только на срыв режима прекращения огня, но и на свержение Н. Пашиняна, который и так теряет популярность на фоне развернувшейся приграничной истерии.

Пытаясь повернуть мнение электората в свою сторону, Н. Пашинян незамедлительно решил выбить оружие из рук своих конкурентов. Он бросился за помощью к союзникам по ОДКБ, которые объяснили незадачливому и.о. премьера, что данный вопрос должен решаться дипломатическим путём за столом переговоров, а не ценой жизни военнослужащих союзников.

Тогда Н. Пашинян выступив на Совете Безопасности Армении, предложил отвести от спорных участков границы войска обеих сторон и разместить там наблюдателей не только России, но и других сопредседателей Минской группы и начать переговорный процесс по демаркации и делимитации.

Этот шаг Н. Пашиняна показал, что армянское руководство находится в безвыходном положении, так как выборы на носу, а на кону судьба власти. Прекрасно понимая, что при объективном посредничестве все эти территории будут признаны азербайджанскими, решил сыграть в старую игру, столкнув в регионе антагонистов из ОДКБ и НАТО.

То, что Никол Воваевич всегда был двуликим Янусом, искусно кланяющийся, когда нужно и на Запад и на Восток, в Армении было хорошо известно. Но позвать в регион представителей НАТО, понимая, что это вызовет негативную реакцию не только союзников, но и соседнего Ирана, окончательно показало, что утопающий хватается за любую соломинку, лишь бы выплыть.

Реакция конкурентов не заставила себя долго ждать. Все оппоненты немедленно обвинили нынешнюю власть в предательстве и намерении не только сдать остатки сепаратистов, но и часть армянской территории. Ведь пойдя на делимитацию и демаркацию, армянская сторона фактически признает территориальную целостность и границы Азербайджана.

Сразу же с тонущего корабля побежали крысы. Как и ожидалось, первым оказался кандидат в армянские Талейраны и бывший автодилер дорогих беспошлинных суперкаров, Министр Иностранных Дел Ара Айвазян, который явно давно собирался перебежать в другой лагерь, спасая свою шкуру и нажитый капитал.

Вообщем, Никол Воваевич рискует скоро остаться один, так как врагов у него все больше, а друзей и союзников становиться меньше.

Хотя у и.о. премьера и у Армении пока ещё есть реальный шанс на спасение, приняв предложенные Президентом Ильхамом Алиевым мирные инициативы: отказаться от иллюзорных идей, враждебности и туркофобии и начать конструктивный мирный процесс, направленный на установление в регионе Южного Кавказа зоны свободной торговли, мира и стабильности, основанной на принципах территориальной целостности и нерушимости границ.

Пярвин Мирзазаде