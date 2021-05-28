Армяне обстреляли позиции Азербайджана в Нахчыване, есть раненый

В ночь с 27 на 28 мая наши позиции вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной республики подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении в нескольких направлениях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, в результате ранение в плечо получил военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу. Раненому солдату была немедленно оказана первая медицинская помощь, он был госпитализирован. Угрозы жизни военнослужащего нет.

Руководство Министерства обороны желает раненому солдату скорейшего исцеления.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен. Оперативная обстановка находится под полным контролем Азербайджанской Армии.

Сообщаем, что ответственность за относительное обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе в Нахчыванском направлении полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно.