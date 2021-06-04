Азербайджан сам накажет армянских террористов и наемников

За 30 лет оккупации азербайджанских земель армянами было совершено немало преступлений, включая самые тяжкие. Большинство из них относится правоведами к предмету регулирования международного уголовного права. Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с преступностью предполагает решение целого ряда задач, в числе которых согласование квалификации преступлений, представляющих опасность для нескольких или всех государств; координация мер по предотвращению и пресечению таких преступлений; установление юрисдикции над преступлениями и преступниками; обеспечение неотвратимости наказания и оказание правовой помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников.

Реализация этих задач возможна благодаря международному уголовному праву, многие правовые нормы которого имплементированы (включены) в национальные системы уголовного права многих государств, в том числе Азербайджана и Республики Армения.

В соответствии с этими нормами физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение ими международного преступления или преступления международного характера.

К преступлениям международного характера международное уголовное право относит такие преступления, как незаконный захват воздушных судов, пиратство, захват заложников, подделка денежных знаков, распространение порнографических изданий, незаконный захват и использование ядерного материала и целый ряд других.

Наше внимание сегодня - к международным преступлениям, классификация которых дается Статутом Международного уголовного суда, вступившим в силу 1 июля 2002 года. К таковым он относит: преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Как видим, один только перечень этих преступлений уже вызывает у нас ассоциацию с Республикой Армения, ее агрессией против Азербайджана, оккупацией, преступлениями, совершенными ее военнослужащими в отношении мирного азербайджанского населения.

Соответствующие нормы содержатся и в Уголовном Кодексе Азербайджана, принятом 30 декабря 1999 года и вступившем в силу 1 сентября 2000 года: в главе 16 "Преступления против мира и человечности" (ст.ст. 100-113) и в главе 17 "Военные преступления" (ст.ст. 114-119).

Молниеносное освобождение Азербайджаном оккупированных Арменией территорий, разгром армянской армии открыли возможность для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности и долгие годы скрывавшихся от следствия.

Мы помним геноцид в Ходжалы, сожженные вместе с населением населенные пункты Карабаха. Армянская сторона не предоставила нам еще информацию о тысячах пропавших без вести гражданах Азербайджана, замученных в плену, и виновниках многих других кровавых деяний.

В процессе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, совершенных вооруженными силами Республики Армения и вооруженными формированиями сепаратистского режима, незаконно действующего в Карабахском регионе, были установлены многочисленные факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права. В результате этих преступлений против мирного азербайджанского населения, совершенных по незаконным указаниям руководства Республики Армения, сотни граждан Азербайджана, в том числе дети, женщины и старики, стали жертвами невыносимых пыток, находясь в армянском плену.

Информация о направлении в суд первой группы военных преступников, которым предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса, отрадна и свидетельствует об успешном продолжении процесса привлечения к ответственности всех виновных в злодеяниях, совершенных оккупантами на азербайджанской земле.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР