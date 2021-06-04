Южнокавказский Габон: грустные признания из Армении

Мечты о настоящем, а будущего нет. Это слова из песни "Закрой мои глаза", которую исполняет Олег Газманов. Не знаю, что нужно закрыть гражданам Армении, но то, что у этой страны не просматривается нормального будущего признают уже и СМИ этой проигравшей войну, капитулировавшей страны. Там даже уже какое-то негласное соревнование началось на тему рассказов о наиболее трагическом сценарии для РА.

И это просто поразительно. Ведь, совсем еще недавно, в армянских СМИ и в экспертном сообществе этой страны не было и намека на вероятность такой быстрой утраты веры в Армению. Наоборот, вовсю звучали оптимистические, горделивые, высокомерные прогнозы и нотки. Армянская сторона отказывалась верить в то, что она является абсолютным лузером региона. Их не убеждало ничто, даже регулярные отчеты Всемирного экономического форума,

Они предпочитали верить в сказку про "экономического тигра Южного Кавказа", про "непобедимую армию", "непреодолимые линии обороны". Они были уверены, что Запад им поможет и дальше держать пятую часть азербайджанской территории под оккупацией, игнорируя факт существования пресловутых 4 резолюций ООН, в которых все четко и точно было расписано.

Они жили иллюзиями в том, что скоро начнется процесс признания миром "независимости" так называемого "арцаха". Они не доверяли совершенно очевидным и явным вещам. Таким, к примеру, как признаваемые в ежегодных отчетах статус азербайджанской армии, как сильнейшей в регионе. И про рост экономического, политического потенциала нашей страны они и слушать не желали, как и про усиление геополитического веса Азербайджана.

Именно поэтому для многих армян стало настоящим шоком то, сколь быстро продвигалась наша армия в ходе 44-дневной войны. Они не могли поверить своим глазам и ушам. К тому же, им безостановочно врала вся пропагандистская машина. И плоды этого вранья с ужасом признают и обозревают армяне и поныне. Вон, не утихают страсти после обнаружения свыше 200 трупов армянских военнослужащих ,которые хранились даже не в морозильниках, а просто не пойми где, источая ужасающее зловоние!

Вот так, капля за каплей, ежедневно и неумолимо идет процесс отрезвления армянского общества. И вот уже мы читаем публикации в СМИ РА, в которых приводятся самые кошмарные параллели. Страна, в которой совсем еще недавно гордились своей "шашлычной революцией", где Никола Пашиняна сравнивали аж с Нельсоном Манделой, Вацлавом Гавелом, Лехом Валенсой, теперь слышны проклятия в адрес тех, кто поддержал смену власти. А самого Воваевича именуют лжецом, циником, популистом и идиотом.

Это вдобавок к таким эпитетам, как пораженец, капитулянт, предатель. Пишут также о том, что оценка предвыборных встреч Пашиняна в более или менее адекватных выражениях, может привести к сплошному оскорблению общественной нравственности. Пишут также о том, что на встречу в Ванадзоре и митинг в Спитаке местная администрация доставляла участников в автобусах - как в советские времена вывозили людей на овощебазу. И это - "самый демократичный демократ" в мире!

Дальше больше. В армянских СМИ есть уже признания, что Габон - государство дружеское и в некотором смысле сосед для РА, имея в виду уровень эффективности госаппарата и степень коррумпированности властей. Правда, окончательно признать Армению "южнокавказским Габоном" там пока не решаются. Ничего, признают. Время, в этом плане, работает на отрезвление.

О том, какими оно темпами идет и какие формы обретает, можно понять по статусу в социальной сети, который разместил на своей странице в Фейсбук военный эксперт Карен Вртанесян. Этот статус затем перепечатали армянские СМИ. В общем, разместил Вртанесян несколько снимков разрушенных сирийских городов, сопроводив их жестким комментарием. "Несколько фотографий из Сирии, которая всего 11 лет назад была процветающей страной. Если думаете, что в Армении такое невозможно, подумайте еще раз. Нам много чего еще есть терять. Если не хотим потерять, если хотим сохранить и однажды снова стать на ноги, то не имеем права расслабиться хотя бы на секунду", написал он. И комментарии к его посту были соответствующими. В общем, мечется сейчас Армения в мучительных размышлениях- когда она превратится в аналог Габона или Сирии. И понимаешь, читая все это, что мечты о настоящем в РА сменились уверенностью в том, что будущего у нее нет.

Акпер Гасанов