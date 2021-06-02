Холодильник Пашиняна

Вторая карабахская война завершилась, а в Армении все еще не могут сосчитать точное число потерь, понесенных армянской армией. Вернее, официально количество ликвидированных азербайджанской стороной военнослужащих оккупационной армии оглашено давно, но временами в СМИ всплывают подробности, говорящие о том, что еще рано прекращать подсчеты.

Армянские медиа ужаснули в понедельник новостью о выявлении более 200 тел военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны. Сообщается, что найдены они в Абовянском филиале Научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы упакованными в полиэтиленовые пакеты. Ранее прошла информация об обнаружении тел в холодильнике для фруктов в Арташате. Родители пропавших без вести военных устроили в связи с этим очередную акцию протеста. По мнению перекрывших центр Еревана протестующих, власти спрятали тела, чтобы скрыть от общественности катастрофическое число потерь и не поднимать лишнего шума. Родители солдат требуют создать комиссию с их участием и разобраться с жуткой ситуацией.

В свою очередь в Минздраве Армении заявили, что у них четко ГНКО "Судебно-практический центр" всегда прозрачно предоставлял все данные и родным, и обществу, и СМИ. Специалисты ведомства, как утверждается, уже встретились ранее с взволнованными родственниками пропавших без вести и обещали все прояснить. Но те, не дождавшись ответа, решили перекрыть улицы. Более того, родственника пропавших солдат была предоставлена возможность посетить любой морг и убедиться, что никто от них ничего не скрывает.

Поспешила отчитаться и государственная служба по чрезвычайным ситуациям ВД, которая сообщила, что количество останков, найденных в результате поисковых операций, проводимых спасательными отрядами после прекращения огня или переданных Азербайджаном Армении, составило 1 557. То есть все "на месте".

Между тем, еще в первые дни войны в Армении уже говорили о сокрытии властями истинных потерь. Экс-посол в Ватикане Микаэл Минасян писал в соцсетях: "С первого же дня начался постыдный и ужасный процесс сокрытия реальных показателей смертности [...] Выясняется, что в той же Армении можно открыто лгать, целыми днями прятать в холодильниках трупы погибших парней, так как по графику Никола [Пашиняна - премьер-министра Армении] и Анны [Акопян - жены премьера] ежедневно в среднем разрешается публиковать имена 30, 40 жертв. До сих пор нет окончательной цифры о жертвах войны. На самом деле есть, но она не обнародована".

Подозрение, что Минобороны Армении скрывает реальные цифры, еще более укрепилось в армянском обществе после войны. Первоначально военное ведомство еще отвечало на запросы журналистов, но в конце концов заявило открытым текстом, что реальное количество военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий, является государственной и служебной тайной.

Сразу после войны был представлен список 2317 погибших, что меньше количества потерь азербайджанской стороны. Достаточно кадров ударов по армянским укрепления, местам скопления техники и орудиям, чтобы убедиться, что власти страны лгут. Когда начались поисковые работы и в Армению пошли гробы, общество взбунтовалось, родители пропавших без вести военнослужащих принялись пикетировать госорганы. К началу года список погибших вырос на тысячу человек - с 2317 до 3330. Но и этим данным в стране не верят. По неофициальным подсчетам, общее число потерь Армении больше в два раза. Плюс к этому пара тысяч ликвидированных наемников - и получится реальное количество армянских потерь. Где тела - это уже другой вопрос. Как считают в Армении, на него поможет ответить страшная находка на арташатском фруктовом складе.

Комментируя нам последнюю ситуацию с трупами в холодильниках, азербайджанский политолог и депутат Расим Мусабеков выдвинул две версии. По его мнению, тела остались в морге и холодильниках по той причине, что запоздала экспертиза ДНК или по какой-то причине не могут идентифицировать личности погибших. Вторую версию политолог считает более вероятной. Заключается она в том, что обнаруженные тела принадлежат наемникам, воевавших на стороне Армении.

"Это могут быть и курды, и армяне с Ближнего Востока, за которыми никто не обратился. Их не могут идентифицировать, потому что нет родственников, с ДНК которых можно было бы такую идентификацию произвести. Второй вариант более вероятен. Тела не передаются родственникам и остаются в холодильнике по той причине, что родственники неизвестны. Но эти наемники тоже должны быть причислены к потерям Армении, ведь они воевали за нее, пусть и за деньги", - сказал Мусабеков.

Версия с наемниками вполне имеет право на жизнь. Известно, что их на армянской стороне были сотни и гибли они под ударами Харопов и Байрактаров не меньше, чем граждане Армении.

Сокрытие потерь это вполне нормальное для армянской стороны явление. Зять Саргсяна обвиняет сегодня Пащиняна, однако ему стоит не забывать, что дорогой свекор в дни апрельских боев 2016 года занимался такими же фальсификациями. Это был первый серьезный удар по оккупационной армии, и Серж Саргсян очень испугался. Правда, Карабах тогда остался под контролем Армении и никаких гласных международных поисков ликвидированных оккупантов не производилось. Вернее, они производились, но об их результатах общественности не сообщалось. "Результаты" потом долго всплывали в новостях как жертвы автокатастрофы, тяжелой болезни или случайного выстрела сослуживца. Официально Саргсян объявил о 75 погибших. Созданной же по факту следственной комиссией было выявлено, что в апреле 2016 года Армения потеряла 560 военнослужащих. И это всего за четыре дня и при том, что азербайджанская сторона тогда не применила всех своих возможностей.

Одним словом, три тысячи убитых за 44 дня тотального разгрома - цифра, которая звучит не убедительно.

После второй карабахской войны количество армянских солдат, погибающих в перевернутых военных грузовиках и от болезней, тоже начало подозрительно расти. Тем временем в соцсетях стали появляться жуткие фотографии фур с замороженными трупами у моргов в Ереване. Какую-то часть потерь удалось легализовать, в остальных потерях пришлось признаваться. Но, как видно, это было еще не все. Самые страшные открытия для армянского общества еще впереди.

Зульфугар Ибрагимов