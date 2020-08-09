Саргсян ложью пытается спасти свою шкуру

Как это приходилось наблюдать уже не раз, карабахская карта сегодня выложена на внутриполитическое поле Армении в качестве главного оружия против действующей власти.

Карабахский клан в лице своего предводителя Сержа Саргсяна, который долго хранил молчание, решил, что настало время выходить из подполья. Власть Никола Пашиняна ослабла настолько, что ее несложно будет свалить. Тем более, что премьер по глупости и пристрастию к популизму натворил столько, что сам дал все карты в руки своим противникам.

Сержик, как известно, являющийся военным преступником, участником геноцида в Ходжалы и просто, пардон, мерзавцем, накануне появился на публике. Причиной его появления стало желание противопоставить провалу пашиняновской провокации в Товузе свою якобы "победу" в апрельских боях 2016 года и спасти шкуру. Дело было давно, и сегодня можно врать сколько угодно, приукрашивая и дополняя реалии своими фантазиями.

Два года назад по указанию Пашиняна была создана комиссия по расследованию причин поражения и огромных потерь армянской стороны в "четырехдневной войне". Как и все созданное Николом, некомпетентная комиссия провела совершенно бездарную работу, что дало возможность тому же Сержу Саргсяну вылезти на публику и рассказывать небылицы, затаптывая самого "революционного" премьера.

Саргсян снялся в серии коротких видеороликов под помпезным названием "Давайте говорить честно: Серж Саргсян об апрельской войне". Непонятно, к кому относился призыв говорить честно, потому что сам Сержик не сказал ни слова правды.

Послушать Саргсяна, так Армения в апрельских боях одержала славную победу, почти ничего не потеряла и якобы нанесла противнику, по неким "внешним разведданным", просто гигантский урон. "Даже наши оппоненты в последнее время начали писать о том, что азербайджанцы по их данным потеряли более 1000 военнослужащих", - заявил предшественник Пашиняна. Забавно, но в своих "откровениях" экс-президент Армении, похоже, воспользовался записями из блогов и статусов всевозможных "активистов" и радикальной оппозиции, для которых хорошо все, что плохо для Азербайджана. Эти лица, считающие себя азербайджанцами, подбрасывают армянскому агитпропу взятые из воздуха цифры, и тому просто грех не воспользоваться такой удачей.

Сегодня, когда Никол окончательно завел в тупик мирные переговоры, у Саргсяна появился повод подать голос и напомнить не только о "великой победе", но и о своих "дипломатических победах" после апреля. Многие удивятся - что это за победы такие? Карабахский преступник говорит о переговорах, спешно последовавших после потери Арменией территорий и стратегических высот в оккупированном Карабахе. В истерике и страхе Ереван задействовал "стратегического союзника", который приголубил и позволил провести встречи в Вене и Санкт-Петербурге и инициировать однозначно провальную идею установки на линии соприкосновения средств расследования инцидентов, а говоря проще - инструментов укрепления оккупации и статус-кво. Переговоры прошли, но Азербайджан (напомним Сержу, если подзабыл) под очередной армянской провокацией не подписался. О какой дипломатической победе может идти речь в такой ситуации? Баку сразу отказался от этой затеи тогда и даже не думает возвращаться к ней сегодня.

Это вкратце о безумии Сержа Саргсяна.

Можно, конечно, проигнорировать его болтовню, но проблема вот в чем. В армянском обществе привыкли жить мифами, еще один миф не сделает армянам ни хуже, ни лучше. Но врать о событиях четырехлетней давности - это совсем не то, что мифологизировать карабахскую войну, после которой прошло более четверти века. Армянское общество хочет верить (не верит, а хочет верить) в то, что Армения одержала великую победу в "освободительной" войне, армянские воины показывали чудеса героизма в боях с полчищами вооруженного до зубов врага и так далее. Хотя на самом деле это была вооруженная агрессия Армении против суверенного Азербайджана, захват территорий военными формированиями, поддерживавшимися финансово, технически и морально почти что всем миром. На другой стороне же был один Азербайджан, не имеющий ни армии, ни денег, ни нормальной власти. Вооруженные до зубов армянские банды воевали в основном с безоружным азербайджанским населением Карабаха. Ну что сказать - по армянским меркам это действительно "великая победа".

В Армении уже выросло целое поколение, которое знает о той войне только по мифам и сказкам старших. Но врать об апрельских боях... Сержик слишком много на себя берет.

Минобороны Азербайджана уже ответило на измышления Саргсяна. В заявлении ведомство ссылается на данные самой же армянской следственной комиссии, которая объявила, что в апреле 2016-го Армения потеряла 560 военнослужащих убитыми. 560, а не 75, как рассказывает Саргсян. Разница, однако, очень большая.

Не понятно, на что он рассчитывает. Все прекрасно помнят, что сразу после апрельских боев в Армении начались кадровые погромы в вооруженных силах. Странно, не правда ли - "победивших" генералов и прочих полковников выбрасывают за борт. Разве так бывает? Напомним также о мятеже террористической "Сасна црер", так ответившей Саргсяну на разгромное поражение в апреле. Лидер этой ныне партии Жирайр Сефилян после боев в ответ на приторные сказки властей заявил, что в северо-восточной части линии соприкосновения потери оккупантов составили около 7 млн. кв.м.

Теперь поподробнее о том, что случилось в начале апреля 2016 года на самом деле. Армения предприняла крупнейшую за годы оккупации азербайджанских территорий провокацию. Армянские ВС в ночь на 2 апреля перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. В ходе разразившегося наступления армянская сторона применяла крупнокалиберное оружие, минометы, обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты.

Уже 2 апреля была достигнута договоренность прекратить огонь, однако армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерянные позиции. Вместо этого оккупанты потеряли еще больше территорий. Более того, ракетно-артиллерийским войскам Азербайджана было дано поручение подготовиться к нанесению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам, в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских населенных пунктов.

В результате апрельского разгрома оккупационных сил азербайджанской армией была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

Противник был отброшен, после чего азербайджанская армия перешла в контрнаступление, разгромив главную линию обороны оккупантов, называвшуюся "линией обороны Оганяна". Тогда это имя произносилось с гордостью, оно было символом крепости сепаратистских "рубежей". Но после 2 апреля 2016-го "линия Оганяна" стала символом позора армянской армии и постоянным напоминанием о том, что каждая следующая провокация может полностью уничтожить статус-кво.

Подобное развитие событий вызвало панику среди армянского населения оккупированных территорий, которое схлынуло из зоны боев вглубь Нагорного Карабаха и далее - в Армению. В прифронтовые села некоторые жители начинают с опаской возвращаться только сейчас. Но, думается, после боестолкновений на госгранице этот процесс снова затормозится.

В те дни в соцсети попало письмо сепаратистского режима Сейрану Оганяну, в котором тот информировался о массовом дезертирстве и о том, что жители Аскеранского, Агдеринского и Ходжавендского районов покидают свои дома и направляются в Ереван. Их пытаются останавливать, для чего на выезде из города Аскеран установлены посты. А в нынешнем июле, во время боев в товузском направлении госграницы многие армянские военнослужащие пытались бежать вглубь Армении и останавливались специально расставленными кордонами полиции. Видимо, память о трусливом и паническом бегстве "доблестных" армянских офицеров из зоны боев в апреле 2016 года стала уроком для властей и те приняли меры.

Сержу Саргсяну следовало бы рассказать своим согражданам обо всем этом, если уж он взялся "говорить честно".

Апрельские бои лишили власти карабахский клан. А недавняя провокация армян на госгранице забила последний гвоздь в гроб власти Никола Пашиняна. И так будет до тех пор, пока армянское общество, наконец, не осознает причину того, почему Армения лишилась будущего.

Зульфугар Ибрагимов