Пашинян спрятал тела 200 армянских солдат в холодильниках

Родственники пропавших без вести армянских военнослужащих перекрыли улицу в центре Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они уверяют, что власти долго прятали тела погибших в холодильниках во избежание лишнего шума.

"Более 200 тел тайно хранилось в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате. Тела наших детей только сейчас передают родным", - сказал один из участников акции Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.

По его словам, в ходе поисковых операций в Карабахе было обнаружено меньше тел погибших, чем попавших в морг. По мнению участника акции, это значит, что власти не хотят обнародовать истинное число погибших.

Участники акции требуют создать госкомиссию, в которую войдут также родные военных.