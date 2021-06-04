На сегодняшнем расширенном заседании Правления Совета печати Азербайджана было принято обращение азербайджанских журналистов к зарубежным медиа-структурам и международным организациям в связи с гибелью оператора ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" (AZTV) Сираджа Абышева и сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Совет печати, в обращении, которое подписали свыше 120 руководителей медиа-структур, журналистских организаций и независимых журналистов, говорится:

"Командированные в Карабах сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор Азербайджанского телевидения Сираджа Абышов погибли, подорвавшись на мине в освобожденном от армянской оккупации Кельбаджарском районе. Инцидент, в результате которого погибло еще одно гражданское лицо и четверо человек получили ранения, вызвал глубокую скорбь, сожаление и гнев азербайджанских журналистов.

После окончания Второй Карабахской войны и подписания трехстороннего заявления лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года многочисленные мины и взрывные устройства, установленные в свое время Арменией на освобожденных территориях, привели к гибели и ранению значительного числа гражданских лиц. Несмотря на обезвреживание более 35 000 мин, количество жертв продолжает расти. Трагический инцидент, в результате которого погибли Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов, является показателем того, что проблема заминированных территорий является препятствием для журналистской деятельности, делает эту профессию очень опасной. Следует отметить, что сотрудники обоих медиа-органов отправились в Кельбаджар для выполнения своих служебных обязанностей.

Армения отказывается предоставить азербайджанской стороне карты минных полей, что не только ограничивает журналистскую деятельность в этих районах, но и препятствует возвращению вынужденных переселенцев, которые были насильно изгнаны со своих родных земель в результате армянской оккупации. Таким образом, нарушаются права как с точки зрения обеспечения общества информацией, так и в плане проживания людей в своих домах. Армения, которая осуществляла оккупацию на протяжении почти 30 лет, до сих пор отказываясь предоставить карты минных полей, демонстрирует свои противоречащие международному праву намерения и выступает против мира и благополучия в регионе.

Отметим, что на освобожденных территориях Азербайджана начались масштабные строительные работы. Иностранные компании демонстрируют большой интерес к этим землям. Этот интерес также определяет приток журналистов из разных стран мира в регион. Отказ Армении предоставить карты минных полей представляет угрозу также для жизни представителей зарубежных СМИ. Это преднамеренный поступок, прямая угроза человеческим ценностям. Мы очень хотели бы, чтобы международные организации, в том числе влиятельные в сфере журналистики структуры, выразили свою твердую и принципиальную позицию по данному вопросу. Считаем, что их резкая реакция могла бы стать вкладом в дело по убеждению Армении свернуть с антигуманного пути. Ожидания азербайджанских журналистов заключаются в этом.

Вновь заявляем, что мы, азербайджанские журналисты, глубоко опечалены этим инцидентом, в результате которого погибли корреспондент Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор Азербайджанского телевидения Сираджа Абышов. Подписывая это обращение, мы преследуем цель привлечь внимание международного сообщества к действиям Армении, противоречащим правам и свободам человека.

Призываем наших зарубежных коллег серьезно отреагировать на этот факт и оказать давление на Армению для того, чтобы она предоставила карты минных полей. Уверяем, что поддержка этой миссии поможет устранить угрозу для жизни людей, в том числе журналистов. Эта поддержка также может стать важным вкладом в установление мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в обращении.