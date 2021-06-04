Иран выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов

Иран выразил соболезнования в связи с гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Твиттер написало посольство Ирана в Азербайджане.

"Посольство Ирана желает терпения семьям погибших и упокоения душам шехидов", - говорится в публикации.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.