МИД Азербайджана призвал Армению к выполнению своих обязательств в рамках международного права

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала Армению выполнять свои обязательства в рамках международного права.

"Мы призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, включая политику преднамеренной установки наземных мин. Мы требуем, чтобы Армения выполняла свои обязательства в рамках международного права", - написала Абдуллаева на своей странице в Твиттер.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.