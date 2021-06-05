https://news.day.az/politics/1349449.html Посольство Грузии выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Посольство Грузии выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
Посольство Грузии выразило соболезнования в связи с гибелью журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в соболезновании говорится:
"Посольство Грузии в Азербайджане выражает соболезнования в связи с трагедией 4 июня в Кельбаджарском районе. В результате инцидента погибли два представителя медиа Азербайджана и заместитель представителя главы исполнительной власти района по сельскому административному округу Сусузлуг. Все трое граждан Азербайджана погибли в результате взрыва противотанковой мины. Посольство Грузии выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших".
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