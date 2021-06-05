Гибель азербайджанских журналистов говорит о необходимости срочного разминирования земель

Гибель двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине свидетельствует о необходимости срочного разминирования территорий, заявила еврокомиссар по правам человека Дунья Миятович, передает Day.Az со ссылкой на ее твит.

"Взрыв мины, в результате которого погибли три человека, в том числе двое журналистов, и несколько других граждан получили ранения в Кельбаджаре, демонстрирует острую необходимость разминировать районы, затронутые конфликтом в Нагорном Карабахе, в том числе в рамках международного сотрудничества", - написала Миятович.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.