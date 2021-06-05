Противопехотные мины продолжают представлять угрозу для мирного населения на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Об этом, как сообщает Day.Az, в своем Twitter написал заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Георгий Гогия.

"Согласно сообщениям, трое мирных жителей погибли в результате взрыва противотанковой мины возле Кельбаджара в Азербайджане. Особую тревогу вызывает вероятность того, что мина была установлена недавно, что направлено против мирных жителей. Мины представляют постоянную угрозу для гражданского населения и препятствуют усилиям по постконфликтному восстановлению", - написал он.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.