ICBL прокомментировала гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджаре

Международная кампания за запрещение наземных мин (ICBL) прокомментировала гибель мирных жителей Азербайджана в результате подрыва на мине в Кельбаджаре, сообщает Day.Az.

"Сегодня из Азербайджана пришла страшная новость о потерях среди мирного населения в результате подрыва на мине. Смертоносное наследие нагорно-карабахского конфликта продолжает уносить жизни людей", - говорится в публикации на странице ICBL в Twitter.

Отметим, что 4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.