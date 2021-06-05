Отсутствие карт минных полей влияет и на миротворческую миссию России в Карабахе.

Об этом сказала Trend профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук Наталья Еремина, передает Day.Az.

Без карт минных полей невозможно далее стабилизировать территорию и двигаться вперед в разблокировке региона, в его развитии, формировании инфраструктуры и транспортных путей, отметила она.

Эксперт назвала непредоставление Арменией карт минных полей серьезной проблемой.

По мнению Ереминой, необходимо продолжить диалог при посредничестве России, ведь ситуация остается непростой.

"К сожалению, пока в Армении будет сохраняться политическая нестабильность, компромисс трудно достижим. Но, безусловно, данный аспект будет урегулирован, тем более что отсутствие карт минных полей влияет и на миротворческую миссию России, играющую стабилизирующую роль. Российская сторона, думаю, и сама заинтересована в получении информации о минах, чтобы полноценно выполнять свои задачи", - сказала она.