https://news.day.az/politics/1349476.html Представитель Госдепа США посетит Азербайджан
Представитель Госдепа США посетит Азербайджан
Представитель Госдепа США 6-13 июня посетит Азербайджан, Грузию и Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ведомстве.
Как заявили в Госдепе, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Баку, Тбилиси и Ереван с 6 по 13 июня.
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