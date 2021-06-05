Представитель Госдепа США посетит Азербайджан

Представитель Госдепа США 6-13 июня посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ведомстве.

Как заявили в Госдепе, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по Европе и Азии Филип Рикер посетит Баку, Тбилиси и Ереван с 6 по 13 июня.