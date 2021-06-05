Армения должна поделиться картами минных полей, чтобы другие журналисты не стали их жертвами

Власти Армении должны поделиться картами минных полей, чтобы другие журналисты не стали их жертвами.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в заявлении координатора программы по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Гюльнозы Саид, которое стало реакцией на сообщения СМИ о том, что журналисты погибли в результате подрыва на мине в Азербайджане.

"Гибель журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова в Кельбаджарском районе Азербайджана стала трагедией. Власти Армении должны поделиться своими картами минных полей с представителями прессы, чтобы гарантировать, что другие журналисты не станут жертвами конфликта", - говорится в заявлении.

"Призываем обеспечить безопасность журналистов при исполнении ими своих служебных обязанностей", - отмечается в заявлении.

4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.