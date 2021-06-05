Момент взрыва мины в Кельбаджарском районе

Опубликованы кадры взрыва мины в Кельбаджарском районе, в результате которого погибли мирные жители Азербайджана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.