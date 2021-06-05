Российские армяне во главе с Симоньян педалируют антиазербайджанскую истерию

Марго Симоньян после долгого молчания вдруг снова активировалась и начала нагневать антиазербайджанские настроения в России. К ней же подключилась и вся эта сеть российских армян, всякие багдасаровы, габреляновы, притворяющиеся "патриотами" России.

Под видом борьбы за справедливость, Симоньян, находясь на Петербуржском международном экономическом форуме, не забыла и сделала аж 2 поста в соцсетях о том, как справедливо поступил Следственный Комитет РФ, отпустив из-под стражи полийцеского, убившего молодого азербайджанца.

"Отлично", - отмечает она в первой публикации, являющемся националистическим злорадством, а во второй согласилась с мыслью "Слава Богу, справедливость, законность и элементарный здравый смысл восторжествовали!"

Простите, какие справедливость и законность? Убийца на свободе. Все доказательства в Сети с первого дня трагедии. На видеосъемке ясно видно превышение должностных полномочий, насилие со стороны Гусева в отношении Абдуллаева.

Кадры выстрела, факт попадания в голову, факт смерти в результате огнестрельного ранения. Но, несмотря на все это, глава Следкома РФ А.Бастрыкин требует отпустить, а Симоньян разглагольствует о справедливости и законности.

Знакомые задержанного попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев - попытался отбить товарища. Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, хотя не было никаких веских причин его доставать. Но пистолет был извлечен, после чего произошел непроизвольный выстрел. И это при том, что в результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

Вместо того, чтобы продолжать молчать, как и во время 44-дневной Карабахской войны, закончившейся Победой Азербайджана, Марго вновь решила позорить Россию, "старательно" выпуская антиазербайджанские провокации на руководимых ею сайтах.

Имидж России на международном уровне успешно девальвировался благодаря "вкладам" Симоньян. Сложно понять и обьяснить, какими соображениями руководствуются лица, принимающие решение доверить даже не один, а несколько стратегических государственных постов армянской провокаторше, которая уже неоднократно прокалывалась на опасных манипуляциях не только с информацией, но и бюджетом.

М.Ахмедзаде