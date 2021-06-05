Освобождение российского полицейского, убившего азербайджанца - вопиющее нарушение международного права

Освобождение без каких-либо на то причин инспектора дорожной полиции после убийства им 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева под Новосибирском является вопиющим нарушением международного права.

Об этом сказал Trend известный грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая, передает Day.Az.

Несмотря на то, что Векил Абдуллаев был грузинским гражданином, в Грузии об этом инциденте никто не знает, отметил эксперт.

"Вряд ли будут приняты какие-либо меры, потому что в грузинской прессе об этом никто ничего не писал", - сказал Маисая.

По его словам, данный факт является вопиющим нарушением как национального правосудия внутри России, так и принципов международного права.

Отметим, что инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково. По версии МВД РФ, сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машины и бросились врассыпную. Полицейским удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев выстрелил в голову.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрыкина Александр Гусев освобожден из-под стражи.