Русская община Азербайджана выступила с заявлением в связи с гибелью Векила Абдуллаева

5 июня председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Михаил Забелин выступил с заявлением в связи с гибелью Векила Абдуллаева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заявлении говорится:

"Русская община Азербайджана глубоко обеспокоена произошедшим трагическим инцидентом в городе Новосибирские Российской Федерации, в результате которого был застрелен 19-летний Векил Абдуллаев.

Русская община Азербайджана, общественность Республики понимает, что произошла трагическая случайность и мы были бы уверены, что следственные органы России тщательно разберутся в этой трагедии и работник полиции - старший лейтенант А.Гусев понесет заслуженное наказание, если бы не провокационные высказывания члена Общественной палаты Российской Федерации, кандидата в депутаты Государственной Думы от партии "Единая Россия" Марии Бутиной, оправдывающие преступные действия полицейского, разжигающие межнациональную рознь с целью принудить общественность России оказать давление на следственные органы.

Для нас, русских граждан Азербайджана, проживающих в интернациональном, мультикультуральном обществе прозвучали дикостью и отголоском яркого проявления национализма и шовинизма высказывания Марии Бутиной.

Русская община Азербайджана, представляющая 120-тысячное русское население республики, выражает решительный протест провокационным заявлениям М.Бутиной.

Мы уверены, что руководство партии "Единая Россия" и Общественной палаты Российской Федерации дадут принципиальную оценку националистическим высказываниям своего представителя и считаем, что такому человеку не должно быть места в уважаемых органах Российской Федерации.

Русская община Азербайджана надеется, что общественность, парламент и правительство России предпримут необходимые шаги для сохранения межнационального мира и уверены в том, что обладающие глубокими корнями традиционные дружественные и братские связи между двумя народами будут расширяться и в дальнейшем".