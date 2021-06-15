Армению заставили передать Азербайджану карты минных полей, и это прорыв

Обмен 15 армянских военнослужащих на карты минных полей Агдамского района является важным прорывом и в дипломатии, и с точки зрения государственной безопасности Азербайджана.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Вполне возможно, отметила она, что события развились таким образом не без участия Госдепартамента США, так как это произошло после беседы Президента Ильхама Алиева с Госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Последний подчеркнул важность гуманитарной помощи Азербайджану. Некоторые аналитики тогда предположили, что, похоже, речь идет о разминировании. Азербайджан уже несколько месяцев проводит активную кампанию, требуя представления карт минных полей от Армении, которая до этого отказывалась их передавать. И вряд ли согласилась бы без основательного давления со стороны посредников, таких, как, например, Соединенные Штаты. Этот шаг поможет властям быстрее найти и обезвредить мины, разбросанные по освобожденным территориям Карабаха и представляющие угрозу для жизни и гражданских лиц, и специалистов по разминированию", - сказала наша собеседница.

По мнению американского эксперта, последней каплей, подточившей терпение довольно проармянски настроенной американской администрации, по всей видимости, послужил трагический инцидент в Кельбаджаре, где на мине подорвался автобус с гражданскими лицами. В результате взрыва погибли двое азербайджанских журналистов и представитель местных властей, несколько человек получили ранения. Этот эпизод переполнил чашу общественного терпения и привел к международному возмущению в СМИ. Даже американские информационные агентства, обычно игнорирующие подобные инциденты в Азербайджане, прокомментировали эту трагедию.

"Конечно же, эта карта не единственная в своем роде. Но важно, что обе стороны смогли, наконец, выйти из политического тупика и перейти к действию, что подкрепит трехстороннее заявление от 10 ноября и усложнит задачу пытающимся вмешиваться в процесс внешним силам", - подчеркнула Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева