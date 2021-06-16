Возвращение Гейдара Алиева открыло совершенно новую страницу в истории Азербайджана

15 июня 1993 года является самой важной и знаменательной датой в современной истории Азербайджана и азербайджанского народа. В то время, когда около 20 процентов территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, Общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики и фактически спас страну от неминуемой катастрофы.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, с окончанием холодной войны Вашингтон начал проявлять большой интерес к Южному Кавказу и Азербайджану как составной его части, а Гейдар Алиев стал стратегическим партнером западных демократий.

"Впечатляющие лидерские качества, мужество и дальновидность Гейдара Алиева сделали возможным временное соглашение о прекращении огня, известное как Бишкекский протокол. А благодаря политической дальновидности Гейдара Алиева почти через 30 лет случилась долгожданная победа Вооруженных сил Азербайджана уже под предводительством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева во Второй карабахской войне", - заявил американский эксперт.

Питер Тейс подчеркнул, что Гейдар Алиев был самым надежным союзником США на территории, простирающейся от Балтийского до Каспийского моря.

"В качестве Президента Азербайджана Гейдар Алиев добился выдающихся достижений в следующих областях: национальный экономический рост, разработка микроэкономических программ, политика общественного здравоохранения, укрепление стратегии национальной обороны и формирование сбалансированной внешней политики, которая представила Азербайджан миру как поистине независимое государство", - добавил он.

Далее эксперт сообщил, что с приходом к власти Гейдара Алиева имидж Азербайджана стал быстро улучшаться, что способствовало притоку инвестиций крупных европейских и американских корпораций в экономику Азербайджана, в частности, в разведку месторождений нефти и природного газа.

"Когда мы, иностранцы, приезжаем в Азербайджан, когда пишем и говорим об Азербайджане, то нам сразу приходит в голову величайший лидер Европы и Кавказа, то есть Гейдар Алиев. Стремительное развитие Баку, впечатляющий прогресс Нахчыванской Автономной Республики, экономический рост и славная победа в 44-дневной войне стало возможным благодаря видению Гейдара Алиева. Таким образом, возвращение Гейдара Алиева открыло совершенно новую страницу в истории Азербайджана.

Сегодня политику Общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжает его достойный преемник Президент Ильхам Алиев. Под руководством нынешнего главы государства Азербайджан ждет процветающее будущее", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов