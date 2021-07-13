https://news.day.az/politics/1361058.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования правительству Ирака.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства в Twitter .
"Глубоко опечалены многочисленными человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в больнице аль-Хусейни в иракском городе Насирия. Выражаем соболезнования семьям погибших и иракскому народу. Мы рядом с правительством и народом Ирака в этот трудный момент", - говорится в сообщении.
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