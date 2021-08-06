Армения при деспотичном Пашиняне продолжает скатываться к авторитаризму

Стремление к авторитаризму является характерной тенденцией для всех псевдодемократических молодых лидеров, тех, кто пришел на волне цветных революций в рамках постсоветского пространства, постсоциалистического блока и других регионов мира. Как мы видим на практике, а не из красивых слов, которые они писали в соцсетях, говорили на площадях своих столиц, эти люди более чем авторитарны. Для них самая главная опасность, главный враг - это свобода слова и альтернативное мнение. Это собственно говоря то, с чем они и выходили на площади, после чего получали власть.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Как отметил наш собеседник, Пашинян как раз-таки классический пример того, что журналист, который сам же на практике страдал от ограничений на свободу слова, имел преследования и другие инсинуации, в то же время выступает сторонником того, что свободы слова в Армении не было.

"То есть, это политика даже не двух стандартов, а какого-то извращённого одного стандарта, при котором, одним можно говорить о чём угодно, после этого получать власть и ограничивать свободу слова, а другим нельзя вообще ничего говорить. Здесь Пашинян показывает всю свою деспотичность, то что он как лидер Армении способен на самые жёсткие меры на информационном пространстве", - подчеркнул главред.

По мнению российского политолога, в перспективе всё это может привести к тому, что произойдёт автократизация армянского общества и системы управления в целом в стране.

"Будут убраны все нежелательные институты, против оппозиционных политиков будут начаты очередные уголовные дела. Вместе с тем, Пашинян в дальнейшем будет водить списки недоброжелательных СМИ, запрещать их трансляцию на территории Армении и блокировать. Получится жёсткая борьба, в том числе с уголовными ответственностями на информационном пространстве армянского общества", - заявил он.

Кандидат исторических наук также предупредил об угрозе в Армении СМИ, имеющим альтернативную точку зрения, которая могла бы трансформировать и улучшить отношения в системе армяно-азербайджанских отношений, улучшить ситуацию в отношениях с Россией.

"Мы не сможем увидеть такие СМИ, они будут просто-напросто запрещены. Например, я не удивлюсь, если в ближайшей перспективе Пашинян, который активно борется с русским языком, запретит вещание ряда российских СМИ. Это вполне возможно, поэтому здесь исключать уже ничего нельзя", - подытожил Антон Бредихин.

Абдул Керимханов