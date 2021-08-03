План побега

Армяне продолжают бежать из Армении.

У этого явления очень много причин.

Во-первых, это исторические особенности. Армянский народ, не имея своего государства, постоянно кочевал из империи в империю, из региона в регион в поисках более удобного места под солнцем. Армяне не привязаны и к той земле, которую ныне населяют.

Во-вторых, получив под государство чужие земли, армяне так и не смогли самостоятельно разобраться, что с ними делать. Это прекрасные, богатые, плодородные земли, кормившие республику до изгнания оттуда коренного населения. Это и отсутствие опыта государственности привело к тому, что Армения с момента провозглашения независимости находится в перманентном кризисе и вряд ли выберется из него без посторонней помощи. А желающих кормить ее нет.

И в-третьих, затеянный армянами карабахский конфликт и оккупация чужих территорий оказались для них непосильным грузом. Они тридцать лет висели на шее Армении камнем, поглотив ее и без того небольшие возможности.

Это три основные причины. В Армении пытаются объяснять очереди на регистрацию в аэропорту депрессией от проигранной войны. Но это несерьезное объяснение. Конечно, крушение мифов и иллюзий может подтолкнуть миграцию, но вопрос в том, что она у армян продолжается уже тридцать лет. За этот период численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. А ведь первую войну армяне вроде как выиграли, и если следовать этой логике, то демография, наоборот, должна была начать расти, в том числе за счет радостно переезжающих сюда "гордых потомков Тиграна" из других стран. Почему же этого не произошло? Смотрите три пункта выше.

В 2019 году по официальным данным в Армении проживало 2,958 миллиона человек. По положению на 1 января 2021 года - 2 миллиона 963.3 тысяч, что на 3,8 тысяч меньше, чем в январе 2020 года. Подчеркнем, что это официальная статистика, которая учитывает всех зарегистрированных граждан. А реальное население, как свидетельствуют неофициальные армянские источники, намного меньше. Если же вычесть из данных начала этого года несколько десятков тысяч карабахских армян (также граждан Армении), перебравшихся в Армению после 44-дневной войны, то показатель станет и того ниже.

А после снятия карантинных ограничений и открытия границ граждане Армении с новой активностью начали собирать чемоданы. С тех пор, как открылись рейсы Ереван-Москва, все больше армян покупают билет в один конец и не желают возвращаться назад. Пару месяцев назад в армянских СМИ были опубликованы кадры из салона самолета, совершающего рейс в Ереван из российской столицы. Самолет летит практически без пассажиров. Между тем, на рейс Ереван-Москва выстраиваются огромные очереди. И это при том, что авиабилет по карману далеко не каждой армянской семье - стоит 700-1000 долларов.

Уезжают насовсем из страны не только представители интеллигенции, но и сельские жители. В Армении, привыкшей жить за чужой счет, население тоже не способно к решению проблем. Так, после потери захваченных территорий население прилегающих к Азербайджану районов Армении осталось... без пастбищ. Это поразительно и не вписывается в рамки никакой логики. Армения горная страна, изобилующая лугами, но жители приграничных марзов все тридцать лет оккупации пасли своих баранов на оккупированных территориях. Наверное, из-за древней привычки хватать чужое. Теперь дорога к пастбищам Зангилана и Лачина армянам закрыта. И что же вы думаете, как они решают проблему? Сельчане начали резать скот, потому что того стало негде выгуливать...

"Многие аграрии переживают, что после поражения в войне за Карабах их скотина пропадет, потому что ее негде будет пасти. Раньше они делали это в Карабахе, а теперь эти районы ушли под контроль Азербайджана... К тому же в Армении все подорожало, кроме мяса", - пожаловался некто Геворг корреспонденту "Московского комсомольца".

Ну, а, зарезав всю скотину, сельчане собираются и уезжают. И такая ситуация сложилась по всей стране. В Ширакском марзе, например, практически нет мужского населения, а школы в селах закрываются из-за отсутствия детей.

Иностранные журналисты при непредвзятом отношении к региону, бывая в Армении, отмечают крайнюю бедность и неустроенность, прущую из каждой щели.

Тот же "Московский комсомолец" пишет: "Например, в селах можно встретить армян, которые живут в районе оползней... Каждые несколько лет стихия разрушает их дом, а они затем отстраиваются на том же месте, потому что на своем участке можно вырастить достаточно еды, чтобы не умереть с голода... Окраины Еревана, в отличие от центра, не настолько живописны. Смежные населенные пункты вовсе излучают бедность и отсутствие перспектив".

Не будем отрицать, что поражение в войне тяжко сказалось на армянском обществе и желания жить в своей стране армянам не прибавило. И дело даже не столько в поражении - им не привыкать, а в том, что война съела последние возможности бюджета и не оставила никаких надежд на хотя бы небольшой рост экономической активности населения. Армения израсходовала все свои ресурсы, а для их восстановления необходима стабильность и открытие границ. Выход же из изоляции, в свою очередь зависит от снятия напряженности и установления долгосрочного мира с Азербайджаном, на что никак не желают идти официальные власти.

На днях в соцсетях было выставлено видео, где женщина, по-видимому, с внуками объясняет в ереванском аэропорту свой отъезд из страны. Комментарии к видео показывают, что армянское общество все еще не готово к осознанию причин своих бед. Опять говорят о политических играх, предателях, выборах, партиях. Мол, вот вам, выбрали Пашиняна, а теперь бежите из страны. И забывают, что особенно быстрыми темпами миграция шла в годы правления карабахского клана, возглавлявшегося "победителями".

Причина того, что происходит с Арменией и армянами, не в Пашиняне, Саргсяне или ком-то еще. Причина в изначально неправильной концепции национальных приоритетов армянского народа. Эта концепция многие века усложняла жизнь этому народу, а в современную эпоху она может стать для него полной катастрофой. И депопуляция страны - это только первый звоночек.

Лейла Таривердиева