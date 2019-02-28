Помнится, несколько лет назад тогдашний президент Армении обещал довести численность населения страны к 2040 году до 4 миллионов. За эти прогнозы он был подвергнут критике и насмешкам. Над президентом издевалась оппозиция и экспертное сообщество. А сегодня с аналогичным прогнозом выступил премьер-министр Никол Пашинян. Тот самый, что насмехался над прогнозами Саргсяна в бытность оппозиционером.

Однако, несмотря на оптимизм премьера, демографическая наука придерживается того мнения, что Армении в скором времени грозит серьезная депопуляция.

Демографическая ситуация в Армении продолжает вызывать беспокойство, заявил демограф Рубен Еганян в беседе с корреспондентом Panorama.am. Статистические данные, по его словам, свидетельствуют, что имеются серьезные проблемы по трем основным направлениям, описывающим демографическую ситуацию в РА, а именно - рождаемость, миграция и старение.

Согласно опубликованным статистическим комитетом Армении данным, число постоянного населения Армении по состоянию на 1 января 2019 года составило 2 млн. 965.1 тысяч человек. По сравнению с 1 января 2018 года данный показатель сократился на 7,6 тысяч. Что касается рождаемости, то данный показатель продолжает снижаться: в прошлом году в Армении родилось 36 тысяч 502 ребенка, в 2017 году - 37,7 тысяч детей, в 2016 - 40 тысяч 592 ребенка, в 2015 - 41 тысяча 763 ребенка.

Еганян считает, что уровень рождаемости в Армении сокращается и продолжит сокращаться, если не предпринять комплексные меры.

По словам демографа, параллельно со снижением показателей рождаемости в Армении растет уровень миграции: в 2017 году Армению покинули и не вернулись около 35-40 тысяч человек.

Одной из демографических проблем является то, что происходит демографическое старение населения Армении. По его словам, население начинает стареть, поскольку рождаемость зафиксировала спад, новое молодое поколение уже не может заменить прошлое поколение. "Это происходит также за счет миграции, поскольку доминирующая часть уезжающих из РА - это люди репродуктивного и трудоспособного возраста. За счет этого продолжает увеличиваться удельный вес престарелого населения", - отметил он.

В свою очередь демограф Артак Маркосян в беседе с Первым Информационным заявил, что Армения находится на краю демографической бездны, "и если число нашего населения не увеличится, то можно отметить, что мы можем поставить под угрозу наш суверенитет".

Примечательно, что в качестве одного из способов спасения ситуации демограф считает увеличение в стране числа иностранцев, то есть представителей других народов.

"Мы - моноэтничное общество, где 98% населения - армяне, и если рассмотреть, что иностранцы, разумно вовлекаясь, могут решить наши демографические проблемы, то мы должны и к этому быть готовы", - потряс сторонников чистоты армянской крови эксперт.

Похоже, "грязная кровь" - это единственное, что может спасти Армению от депопуляции.

Султан Керим