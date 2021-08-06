Баку может прибегнуть к механизму принуждения Еревана к миру

Никол Пашинян в разговоре с Макроном затронул тему делимитации и демаркации и особо отметил, что она "никоим образом не пересекается" с карабахским урегулированием. То есть вырисовывается и даже кристаллизуется позиция Еревана, которая выражается в готовности осуществлять демаркацию и делимитацию границ без каких-либо предусловий, с участием международных наблюдателей и вне темы мирного договора и признания территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Это, отметил он, максималистская позиция Еревана, и она уже высказана. Азербайджанская же позиция заключается в том, что прежде нужно подписать мирный договор, признать территориальную целостность друг друга, а потом уже заниматься делимитацией и демаркацией границ.

Что касается обсуждения Пашиняна с Макроном вопросов размещения международных наблюдателей, погранвойск РФ и ОДКБ на границе с Азербайджаном, это в определенной степени является шантажом союзников, в первую очередь России, считает азербайджанский политолог.

"Обратите внимание, в разговоре с Макроном он говорит, что в случае невозможности размещения на границе сил ОДКБ (то есть в случае отказа союзников), в качестве альтернативы Армения призовет к наблюдательной миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Думаю, это есть раздражитель для России, потому что не совсем корректно обсуждать внутренние дела ОДКБ с президентом Франции, страны-члена НАТО. А Пашинян это сделал", - казал Мамедов.

По мнению нашего собеседника, Пашинян торопится со своими неуклюжими шагами не случайно. Формирование правительства Армении за некоторым исключением завершено, он уже назначен премьером и теперь ему придется начинать реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты 10 ноября. Пока что он старается под разными предлогами уклоняться от принятия решений, вытекающих из трехстороннего заявления. Но долго так продолжаться не может.

"Налицо конкретная повестка Армении по блокированию реализации трехсторонних договоренностей. Поэтому не исключаю, что в ближайшие недели или месяцы действия Азербайджана с дипломатического уровня вернутся, скажем так, на землю. Потому что если Армения и после выборов не будет реализовывать достигнутые договоренности, под которыми стоит ее подпись, то Азербайджан имеет в арсенале как дипломатические шаги, так и военно-политические. Он имеет право предпринять те шаги, которые считает нужными, в одностороннем порядке.

Количество пунктов трехстороннего заявления, которые не реализованы, уже приближаются к количеству реализованных. То есть заявление становится все более и более нереализуемым, что ставит под сомнение дальнейшую приверженность даже Азербайджана этим договоренностям. Вооруженные силы Армении не выведены полностью с территории Карабаха. Это факт. По Лачинскому коридору все еще передвигаются армянские военные, и это тоже неоспоримый факт. Не двигается с места пункт относительно разблокировки границ и коммуникаций, и особенно положения, касающиеся связи основной территории Азербайджана с Нахчываном. Если заявление утратит свою актуальность, это не самый лучший сценарий и для Москвы", - подчеркнул политолог.

Фархад Мамедов напомнил, что Азербайджан дал Армении время до выборов утрясти внутриполитические проблемы, и если и сейчас Ереван будет продолжать уклоняться от выполнения договоренностей, Баку может поставить под вопрос отдельные пункты документа.

"Думаю, в первую очередь это будет Лачинский коридор, который должен быть взят полностью под азербайджанский контроль с теми гарантиями, что закреплены в заявлении - то есть гарантиями безопасности прохождения людей, грузов и автомобилей. Сохранится гуманитарная составляющая. Но это все будет происходить под контролем азербайджанских войск. Это будет достойный ответ на торпедирование Арменией документа от 10 ноября. Плюс мы продолжим уточнение границ в одностороннем порядке и так, как считаем это правильным. Эти возможности имеются в нашем арсенале, и элемент принуждения в отношении правительства Пашиняна при необходимости, думаю, будет реализован", - сказал эксперт клуба "Валдай"..

Лейла Таривердиева