Армения: повторение пройденного

Наконец в Армении свершилось то, что должно было произойти: Национальное собрание собралось на своё первое заседание, после внеочередных парламентских выборов.

Никол Воваевич назначен премьер-министром и лишился приставки и.о., которая уже порядком действовала ему на нервы, не давая по полной раскрутиться на посту главы исполнительной власти. Уже хлынул поток поздравительных телеграмм в адрес Н. Пашиняна от друзей и коллег, которые с нетерпением ждали, когда он снова станет премьер-министром Армении.

Как и ожидалось по протоколу, в первых рядах поздравляющих оказались руководители соседних стран и союзников по ОДКБ. Не преминули отличиться друзья с Запада, которые спят и видят, как Н. Пашинян окончательно отвернётся от своего главного союзника и станет проводником "западной демократии" в регионе. При этом, радетели "демократии" в своих поздравительных телеграммах распинаются в комплиментах Н. Пашиняну за "честные и справедливые проведённые выборы", закрывая глаза на то, сколько конкурентов правящей партии было отправлено за решетку, под выдуманными предлогами, а также "умелое" использование административного ресурса в ходе предвыборной кампании.

Конечно, выборы в Армении-внутреннее дело этой страны. Но порой удивляешься поразительным двойным стандартам, которыми жонглируют некоторые зарубежные политики и международные организации, по отношению к проведенным выборам в разных государствах. Выборы в отдельно взятых государствах, исходя из политической конъюнктуры, называют "справедливыми", закрывая глаза на всевозможные нарушения и подтасовки. Выборы же в других государствах сразу же объявляют не соответствующими стандартам, не дожидаясь даже итогов голосования.

Впрочем, эта лицемерная политика по отношению к разным государствам проводилась всегда, исходя из этнической и религиозной принадлежности тех или иных народов и государств. Ведь многим не секрет, что в последнее время в некоторых странах Европы во всю процветает идеология, основанная на туркофобии и исламофобии, которая порой сильно влияет на официальную политику тех или иных государств. Сразу же после победы на внеочередных парламентских выборах, Н. Пашинян объявил о смене своего метода управления страной с "бархатного" на "стальной", чем наверное, немало удивил армянский народ, который ожидал, что лидер "вельветовой" революции 2018 года, обещавший демократические и экономические реформы, наконец начнёт заниматься экономикой Армении, а не будет закручивать гайки, устанавливая личную диктатуру. Но не тут-то было.

Поняв в ходе предвыборной кампании, что его враги не дремлют, Н. Пашинян решил, что расслабляться нельзя, нужно немедленно действовать и окончательно уничтожить всех конкурентов, особенно Р. Кочаряна и С. Саргсяна, готовых в любой момент вонзить нож в спину, свергнуть начинающего армянского "Цезаря". Н. Пашинян понимает, что победа его партии на выборах досталась лишь потому, что армянский народ выбрал из двух зол меньшее, предпочёл проигравшего войну политика- "революционера" из Армении, бывшим президентам-боевикам из "карабахского" клана, которых хлебом не корми, дай повоевать.

Но увы, надеждам простых армянских граждан сбыться не суждено. Премьер- революционер, кажется избрал путь, по которому пошли его главные конкуренты из "карабахского" клана: стремление к реваншу и проведение агрессивной экспансионистской политики, основанной на туркофобии. Никол Воваевич не стал откладывать в долгий ящик своё стремление стать "Цезарем". Он сразу же бросился в бой с конкурентами, дав указание возобновить судебное преследование ненавистного Робика Кочаряна, который обещал, что не откажется от своей борьбы с Пашиком.

Не останавливаясь, Н. Пашинян перешёл к наказанию всех тех, кто предал его в тяжелое для него послевоенное время, подумав, что он кончился. Однозначно, что укрепившись у власти, Н. Пашинян не преминет наказать не только открытых врагов, но и тех, кто занимая высокие посты, критиковал и претендовал на его место и полномочия. Уже не слышно голоса президента Армении А. Саргсяна, который требовал больше полномочий и власти, очевидно поняв, что шансов на это у него больше нет. Несомненно, что незавидная судьба ожидает кандидата в армянские "Бисмарки", омбудсмена А. Татояна, который предав бывшего покровителя, критиковал Н. Пашиняна за поражение и капитуляцию.

О жалкой участи представителей дипломатического корпуса за рубежом можно только предполагать, так как подавляющее большинство армянских дипломатов голосовало против партии Н. Пашиняна. Начав с наведения "порядка" во внутренней политике, Н. Пашинян постепенно начал менять и внешнеполитические ориентиры Армении, пытаясь осуществить свою давнюю мечту - стать еще ближе к Западу.

Будучи питомцем гнезда Сороса, Никол Воваевич всегда мечтал выполнить наказ своего главного учителя и спонсора, а именно: отказаться от членства в ОДКБ и ЕАЭС, выставить прочь российских военных, начав строительство "западной" демократии. Ввиду того, что попытки Н. Пашиняна использовать вопросы неурегулированности армяно- азербайджанской границы, для вовлечения в конфликт союзников по ОДКБ не увенчались успехом, теперь он носится с идеей разместить на границе наблюдателей из ОБСЕ. Во-первых: многие участки границы являются спорными, так как не проведена делимитация и демаркация. Во-вторых: приглашение представителей третьих стран или международных организаций для мониторинга должно быть согласовано. При этом, по какой линии границы должны быть размещены эти наблюдатели? На представленной армянской версии (основанная на картах 20х годов 20 века), линии границы сильно отличаются от азербайджанской версии, которая основана на картах 70х годов. Таким образом, заранее зная о том, что даже в случае согласия Азербайджана и заинтересованных сторон, вопрос о размещении наблюдателей на линии границы вызовет спор, Пашинян специально провоцирует этот конфликт.

Даже Президент Франции Э. Макрон, при всех своих проармянских симпатиях, в телефонном разговоре с премьером Н. Пашиняном, призвал к скорейшей делимитации и демаркации границы, осознавая, что без этого стычки будут продолжаться. На что Н. Пашинян, со свойственной ему манере, выдал свою "новою мысль" в дипломатии, заявив, что делимитация и демаркация границы не пересекаются с вопросом некоего "статуса" для сепаратистов.

Возможно, выходец из провинциального Иджевана, бывшей редактор малолитражной газеты и пламенный революционер и хотел бы внести новую струю в дипломатию, но, как всегда, попал впросак, не понимая простой истины, что демаркация границы невозможна без признания территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и Армении.

Попытки Н. Пашиняна реанимировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые ещё до конца не осознали, что все их предыдущие предложения потеряли актуальность после Второй Карабахской Войны, доказывает, что он потихоньку хочет отдалиться от главного союзника и партнёра, который посредничает в решении послевоенных вопросов урегулирования, в рамках подписанных трёхсторонних Заявлений и попытаться поменять этот довольно успешный формат на новый, в котором будут участвовать новые игроки. Армянский лидер делает все возможное, чтобы не допустить открытие Зангезурского транспортного коридора, предпочитая оставить Армению в блокаде, лишь бы не признавать итоги Второй Карабахской Войны. Армянские политики под надуманными предлогами, стараются не допустить открытия этого коридора.

Таким образом, он противодействует политике своего главного союзника, которой посредством этого коридора не только восстановит сухопутное сообщение с Арменией, но и выйдет через этот коридор на рынки стран Персидского Залива и Южной Азии, что принесёт значительные экономические преференции всем странам, задействованным в этом коридоре. В армянской политике давно наблюдается тенденция к отходу от тесного экономического сотрудничества с Россией и странами ЕАЭС. Ведь еще в 2017 году (во времена президента С. Саргсяна), Армения подписала соглашение с ЕС о партнёрстве, взяв на себя обязательства свернуть работу Армянской АЭС, которая давно уже принадлежит Росатому.

Теперь же, после визита Председателя Европейского Союза Ш. Мишеля в Армению, в ходе которого он обещал выделение суммы в размере 2,6 миллиарда евро в форме помощи и кредитов, окончательно выясняется, что политика армянских властей "сосания у двух маток" продолжается.

Особенностью этой политики является то, что когда нужна военная техника и российская армия, как щит от ответных действий на провокации армянской стороны, Армения-член ОДКБ и ЕАЭС. Когда же нужно высосать деньги у Запада и добиться принятия необъективных резолюций и решений, Армения-молодая страна с развивающейся демократии, ориентированная на западные ценности. Такие тенденции в армянской политике практически не меняются, вне зависимости от смены лидеров. Вот и сейчас, опираясь на армянскую диаспору в США, проплаченные представители армянского лобби сенатор Б. Менендес и конгрессмен Ф. Паллоне, развернули широкую антиазербайджанскую компанию, добившись принятия резолюции Конгресса США, ограничившую военную помощь США Азербайджану (в форме семинаров и тренингов).

При этом, параллельно требуя увеличить военную помощь Армении, которая полноправный член конкурирующего военно- политического блока. Если учесть, что эти политиканы, наряду со своими туркофобскими взглядами, отличаются ещё и ярой русофобской позицией, то можно понять, кто за ними стоит и кто ими управляет. Эти американские парламентарии стали чуть ли не национальными героями Армении, в любви к которым признаются все армянские лидеры, во главе с Н. Пашиняном, которые уже параллельно клянутся в дружбе и верности к России.

Даже армянские спортсмены на Олимпиаде в Токио стали заложниками политики двойных стандартов Н. Пашиняна. Проигравший российскому борцу армянский спортсмен отказался одевать свою медаль, обвинив судей в том, что они подкуплены Россией. Воистину, как тут не вспомнить русскую пословицу: "сколько волка не корми, а он всё равно в лес смотрит".

Постоянно провоцируя вооруженные стычки на границе, Н. Пашинян и компания стремятся развернуть широкомасштабные боевые действия, повторив события арреля 2016 года и июля 2020 года. Осознав, что вовлечь союзников по ОДКБ в эту авантюру не удасться, Н. Пашинян решил сыграть на противоречиях между Москвой и Западом, пытаясь вовлечь оставшихся в стороне двух других стран-сопредседателей, пытаясь привлечь в конфликтную ситуацию новых игроков, за спину которых хочет спрятаться, как это делали его предшественники, прятавшиеся за спину российских войск и получив сокрушительный ответ взывавших о помощи к Москве.

И наконец, несмотря на некую новизну в армянской политике с вторым пришествием Н. Пашиняна, всё что делает и будет пытаться делать новая/старая власть - это повторение пройденного, которое ничего хорошего армянскому народу не принесёт. Вместо того, чтобы принять мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по достижению мирного соглашения и создания атмосферы доверия и примерения, Н. Пашинян продолжает старые выкрутасы, направленные на спасение остатков сепаратистов, раздуванию затухающего конфликта и попыток реанимирования обсуждения об уже сгнившем вопросе статуса.

Все это практически ставит под угрозу мирный процесс в регионе и может привести к возобновлению боевых действий. Азербайджан не намерен мириться с этой ситуацией и поддаваться давлению или уговорам, чтобы умиротворить агрессора. Азербайджанская сторона в прошлом достаточно проявляла терпение и сдержанность, давая армянской стороне шанс на решение внутриполитических проблем, чтобы затем прийти к мирному решению, которого достигнуть не удалось. Последние действия армянской стороны ещё раз доказывают, что некие силы, которые стоят за ними, потеряли чувство реальности и не понимают, что всяческие попытки использовать Армению в своих целях, для того, что переманить её на свою сторону за счёт Азербайджана, приведёт к очередной терапии железным кулаком.



Наверное, повторять пройденное уже в 2020 году Н. Пашиняну не стоит, так как очередной удар кулаком он просто не выдержит.

Пярвин Мирзазаде

