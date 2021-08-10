Азербайджан берет сепаратистов в кольцо

Как известно, все начинается с дорог. Жизнь начинает активизироваться там, где появляются дороги. Без дорог развитие невозможно.

В настоящее время в освобожденных от армянской оккупации районах полным ходом идут восстановительные и строительные работы. Они начались буквально через день после подписания трехстороннего заявления о мире. И начал Азербайджан, конечно же, с дорог, в том числе имеющих военное назначение.

В своем последнем интервью национальному телевидению Президент Ильхам Алиев, рассказывая о работах, проводимых на деоккупированных территориях, отметил, что в Кельбаджарском и Лачинском районах ведется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет около 700 километров. Это совершенно новые дороги, прежде их, в том числе, в направлении границы не было, заметил глава государства, добавив, что с точки зрения укрепления наших государственных границ эти дороги имеют очень большое значение.

А на днях стало известно о строительстве автомобильного тоннеля под Муровдагским хребтом. Тоннель протяженностью 23,4 километра будет построен на трассе Тоганалы (Гейгельский район) - Кельбаджар. Прокладка дороги сквозь тело горы позволит обеспечивать автомобильное движение вне зависимости от сезона года и погодных условий. Как известно, в районе Муровдага большие высоты и снежные зимы, и горный серпантин не удастся сделать полностью безопасным и проходимым в течение всего года.

После раскрытия главой государства информации о строительстве военных дорог и их серьезной протяженности, мы с интересом ожидали реакции армянской стороны. Прошло более двух недель тишины, и вот, наконец, реакция последовала. Как всегда - неадекватная. Озвучена она была устами сепаратистов, остатки которых окопались в зоне размещения миротворцев. Сам Ереван не решился нести чушь, исходя из принципа "завидуйте молча", и поручил эту непочетную роль сепаратисту Бабаяну, называющему себя "министром иностранных дел".

Согласно озвученному Бабаяном мнению, Азербайджан под видом строительства и восстановления дорог на деоккупированных территориях "создает военно-политический плацдарм для ведения экспансионистской политики". Против кого? Не против жалкой Армении, а, берите выше - против России и Ирана. Автомобильные дороги, оказывается, "закладывают основу для наступательной политики Турции и Азербайджана в будущем". По версии пораженцев, разветвленная дорожная сеть предназначена для переброски войск к границе с Ираном (?!) и берет в кольцо российских миротворцев. Не забыли и про туннель под Муровдагом, который, кто бы мог подумать, позволит нам с вами - внимание! - отводить воду из Тертера...

Обычно свои заявления армянская сторона завершает обещаниями обратиться в международные организации, Евросуд, ОБСЕ, ООН, на деревню дедушке и так далее. В этот раз подобных обещаний не последовало, потому что даже Бабаян понимает, что как и для чего строить дороги это исключительно внутреннее дело Азербайджана, и никто в мире не имеет права не то что возмущаться и требовать, но даже просто задавать вопросы по этому поводу.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов:

"Дорожная инфраструктура будет выстраиваться так, как этого желает сам Азербайджан. Ни одна страна в мире не может даже просто высказать по этому поводу. Это был бы полный абсурд.

Вообще, комментировать высказывания Давида Климовича Бабаяна очень сложно. Можно комментировать логично выстроенную ложь, но мысли, в которых полностью отсутствует логика, комментировать невозможно. Это тот самый Бабаян, который во время 44-дневной войны удивлялся, что Азербайджан тратит миллиарды и жизни солдат на то, чтобы азербайджанский флаг развевался над каким-то населенным пунктом. Ему не понять, что азербайджанские солдаты воюют за свои земли, за целостность своей страны и справедливость.

Те страшилки, которые Бабаян выкладывает в последние несколько недель, демонстрируют то состояние, в котором находятся лидеры армян Карабаха. В первую очередь, это замешательство, попытка подменивать цели Азербайджана, желание получить поддержку от любых стран, кто на это готов. Армяне, можно сказать, находятся в поиске последних вариантов, позволяющих не признавать новые геополитические реалии, не видеть того, что весь мир признает эти территории азербайджанскими, что конфликт разрешен, а страны мира общаются с Азербайджаном, исходя из сложившейся постконфликтной ситуации.

Скажу больше - все понимают, что в ближайшие годы Азербайджан будет милитаризовывать этот регион. Нас там не было тридцать лет, теперь мы вернулись и принимаем меры для предотвращения новой угрозы со стороны Армении. Дороги, о которых говорил Президент страны, служат именно этой цели - цели обеспечения безопасности страны от поползновений агрессивного соседа, а не военно-политической экспансии. Кроме того, в связи с тем, что в зоне временного пребывания российских миротворцев находятся остатки вооруженных сил Армении, наши ВС, соответственно, наращивают свое присутствие вокруг этой части Карабаха".

В свете неадекватных заявлений Бабаяна вспомнились слова профессора Института востоковедения Российско-Армянского университета Виктории Аракеловой о том, что "умные села" создаются на освобожденных территориях с целью... шпионажа против Ирана (!!!). По словам Аракеловой, зангеланские "умные села" это "по сути - сети оснащенных сверхсовременным оборудованием баз, ставящих целью шпионаж против Ирана и работу по его дезинтеграции, а также создание платформ для подготовки боевиков и оперативной агентуры с направлением работы - Северный Кавказ". И вообще, все, что делает сегодня Азербайджан в Восточном Зангезуре, по мнению армянской профессорши, направлено на "изменение этнического и конфессионального ландшафта", "зачистку территорий от иранского культурного наследия" и так далее.

Подчеркнем - это говорит не какой-то сепаратист с большой дороги Бабаян, а профессор университета. И говорит это она после того, как Армения за тридцать лет оккупации превратила Восточный Зангезур в выжженную пустыню, уничтожив все имевшееся здесь национально-культурное наследие и проведя этническую чистку против как азербайджанцев, так и других этносов, проживавших на этих землях.

Добавим пять копеек от себя и напомним, что на днях будущее "умное село" в Зангилане посетила американская делегация во главе с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом. Вот бы Аракелова порадовалась этому факту, так стройно вписывающемуся с ее безумную теорию.

Лейла Таривердиева