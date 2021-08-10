Маразматический синдром господина Жириновского

Как правило, человек с возрастом становится мудрее и рассудительнее, стараясь не вызывать конфликтов с окружающими, стремясь к миру и спокойствию.

К сожалению, эта прописная истина абсолютно не относится к небезызвестному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который день от дня впадает в маразм, становясь агрессивнее и болтая чушь налево и направо.

Недавно он попытался отличиться на поприще ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, наговорив в интервью "Комсомольской Правде" всяческих глупостей о ситуации в регионе Южного Кавказа.

За это пришлось отдуваться временному поверенному РФ в Баку, который был приглашен в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота о том, что высказывания депутата Госдумы РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, не соответствуют уровню отношений и стратегическому партнерству между странами.

Не успокаиваясь, Владимир Вольфович повторил в очередной раз свои пустые спекулятивные тезисы об Азербайджане в эфире этому же изданию.

То, что депутат В. Жириновский, который любит кичиться своим востоковедческим образованием, всегда отличался туркофобскими взглядами, наверняка ни для кого не секрет.

Но если внимательно изучить сухие строки его биографии, то можно понять истинные причины неприязни и зависти Владимира Вольфовича к тюркским народам.

Прежде всего следует заметить, что сын юриста, который постоянно открещивается от национальности своего биологического отца-Вольфа Исааковича Эйдельштейна, который репатриировался в Израиль в далекие 40-е годы XX века, во времена великого и ужасного Иосифа Виссарионовича Сталина, чудесным образом закончив среднее образование в провинциальном городе Алма-Ата, поступил на учебу на турецкое отделение в Институт стран Азии и Африки, МГУ им. М. Ломоносова.

Неискушенному читателю трудно понять тот факт, что человек, отец которого проживал в недружественной СССР стране - Израиле, в разгар холодной и горячей войны, поступил в ВУЗ, основным предназначением которого была подготовка кадров для органов безопасности и связанных с ними структур.

Если ещё глубже всмотреться в биографию Вольфовича, то можно узнать, что первый муж его матери, по фамилии Жириновский, был сотрудником НКВД в далекие 1930-е годы и скончался в 1944-м году.

В 1960-е годы Жирик (родившийся в 1946 году) приватизировал фамилию первого супруга матери. Покойный Жириновский не мог представить себе то, что его супруга снова выйдет замуж и родит такого "видного" политического деятеля РФ.

Так как шансов у сына юриста поступить в столь престижный ВУЗ, да ещё с такой биографией не было, наверняка подсуетились бывшие сослуживцы первого мужа его матери, которые оказали протекцию начинающему "сексоту" в начале его карьеры.

Попав в столь солидное учебное заведение, В. Жириновский не отличился особыми успехами в деле изучения турецкого языка и истории Турции, зато поднаторел на общественной комсомольской деятельности и в доносах на своих сокурсников.

За что был премирован поездкой на стажировку в Турцию, в качестве переводчика и начинающего "Джеймса Бонда", на строительство Искендерунского Металлургического Комбината.

По словам коллег по строительству, особыми знаниями в области турецкого языка начинающий переводчик В. Жириновский не обладал, акцент его оставлял желать лучшего, да и характер у него был довольно неуживчивый.

Но желание выделиться и выполнить задачи, поставленные перед ним наставниками из спецслужб, толкнули Владимира Вольфовича на "подвиг".

Зная о том, что согласно турецким законам, пропаганда коммунистических идей запрещена, комсомолец Жириновский в 1969 году, попытался распространять идеи учения Маркса-Ленина среди турецких рабочих и служащих на строящемся объекте.

Причём делал он все это так топорно и неуклюже, что даже терпеливая турецкая контрразведка, которая часто закрывала глаза на выходки советских специалистов, не выдержала и отправила незадачливого агитатора

"Бонда" за решетку.

С тех пор у Владимира Вольфовича и зародилась ненависть ко всему, что связано с тюркским миром.

Хотя на выручку незадачливому начинающему агенту пришел советский дипломат- по национальности азербайджанец, который вытащил Вольфовича из кутузки и добился депортации его в СССР, вместо длительного срока в турецкой тюрьме (ведь никакой неприкосновенностью переводчики не обладали), которому турецкие власти доверяли за его тюркское происхождение и профессионализм.

Увы, как всегда, В. Жириновский проявил неблагодарность и забыл о том, кому он обязан своим спасением.

Вернувшись в Москву, провалившийся на первом же задании, агент Жириновский, получил "по шее" от своих кураторов, и даже не смог сразу вступить в ряды КПСС, которую позже, в ходе своей политической деятельности, подвергал разгромной критике.

Усовершенствовав в ходе командировки свои слабые знания турецкого языка, после института в 1970 году отправился на службу в Советскую Армию, в качестве офицера, в штаб Закавказского военного округа в городе Тбилиси, проходя службу в подразделении, ответственным за работу против Турции, где смог в полной мере проявить свои антитурецкие таланты.

Дальнейший жизненный путь туркофоба В. Жириновского проходил в различных структурах, связанных с работой компетентных органов в качестве сексота и агента под прикрытием в Советском комитете защиты Мира, Инюрколлегии и других.

С приходом эпохи перестройки и гласности в СССР, начался период расцвета Владимира Вольфовича, который из ярого реформатора - "демократа" стал лидером одной из парламентских партий в России и даже постоянным кандидатом в Президенты России, где часто в ходе выборов, занимал почетные третьи места, занимаясь критикой правящей власти и коммунистических идей, которым служил долгое время верой и правдой.

Став завсегдатаем Госдумы России, депутат В. Жириновский постоянно использует парламентскую трибуну для того, чтобы выставить себя этаким борцом за русскую национальную идею, ярым славянофилом и государственником, частенько не брезгуя антисемитизмом в своих выступлениях (забывая о своих корнях), лишь бы показать, что он единственный, кто выступает за "единую и неделимую" Россию.

Очень часто пламенный народный "трибун", как он себя часто выставляет, делает такие заявления, от которых волосы встают дыбом, задевая национальные и религиозные чувства не только народов бывшего СССР, но и народов России, разжигая национальную рознь и ненависть.

Постоянно аппелируя своим востоковедческим и юридическим образованием, Жирик, мешая факты и даты, выступает с такими, порой глупыми заявлениями и прогнозами, что он кажется вознамерился поссорить Россию со всем миром, в особенности с исламским.

Многие помнят визиты В. Жириновского в Ирак и встречи с Саддам Хусейном, где он обещал полную поддержку, воодушевляя на борьбу с империализмом. Чем это закончилось для него - все знают.

Ну, и особое место в деятельности Вольфовича занимает борьба с ненавистной им Турцией и всему тюркскому, нелюбовь к которым он пронёс сквозь всю свою жизнь, пытаясь отомстить за унижение и позор, не дав сделать ему успешную карьеру советского "Джеймса Бонда".

Эту же ненависть он перенёс и на независимую Азербайджанскую Республику, которую также ненавидит всеми фибрами своей души за то, что азербайджанцы и турки братья.

На протяжении всего конфликта, В. Жириновский постоянно выступал против Азербайджана. То он требовал присоединения Карабахского региона к Армении, то к России, то призывал к интервенции и захвату азербайджанских нефтяных месторождений на Каспии.

Ни на минуту не прекращая своей антиазербайджанской риторики и деятельности, В. Жириновский не выдержал и приехал в Баку в 2016 году, где пел дифирамбы руководству Азербайджана, набивал желудок дарами азербайджанской кухни и публично восхищался красотами и достижениями Республики.

Но вернувшись домой в Москву, немного потерпев, вновь выплеснул свою чёрную зависть, начав повторять свои старые тезисы по отношению к решению Карабахской проблемы.

Победа Азербайджана во второй Карабахской войне окончательно огорчила Владимира Вольфовича, который начал стареть и впадать в полный маразм от зависти и ненависти.

Впав в старческий маразм, он разразился в своём интервью антиазербайджанскими лозунгами, которые присущи больше не российским политикам, а представителям, так называемых, просоровских структур.

Забыв о том, что Азербайджан и Россия стратегические партнеры, соседи и друзья, Владимир Вольфович, в лучших традициях представителей правозащитных организаций типа Human Rights Watch или Amnesty International, которых трудно заподозрить в пророссийских симпатиях, обрушился с обвинениями в адрес азербайджанского руководства, обычно присуще так называемым "радетелям прав человека".

Спрашивается: что случилось с Жириком? То ли совсем с ума спятил или наконец открылось истинное лицо человека, который намеревается развалить Россию изнутри и поссорить со всеми соседями и партнерами, чтобы оставить ее в одиночестве и изоляции.

А может быть, двойной агент-Жириновский, такими действиями и выступлениями, хочет нарушить так с трудом налаженное в России национальное согласие?

Ведь выступая против мигрантов из соседних стран, депутат Госдумы В. Жириновский не только пытается спровоцировать межнациональные столкновения, но и разрушить отношения России с бывшими республиками СССР, с которыми ее связывают многовековые связи.

Впадая в маразматический синдром, престарелый лидер ЛДПР начал заговариваться и после вылитого им ушата грязи, вдруг заявил о том, что хочет приехать в Азербайджан со своей фракцией Госдумы, чтобы провести встречи и поесть чёрной икры, видимо, этим надеясь выставить себя в роли некоего миротворца и любителя азербайджанской кухни.

"Знаток" тюркологии Жириновский решил, что если поест в Баку, то азербайджанский народ простит ему все его оскорбительные слова, высказанные в его адрес.

Наш народ умеет прощать, но никогда ничего не забывает, особенно таких двурушников, которые едят твой хлеб, а камень держат за пазухой.

Никто его в Азербайджан не зовёт и звать не собирается. Если он хочет сыграть своё очередное шоу, то тут Вольфович опростоволосился. Кина не будет и ехать ему сюда незачем и не к кому.

Бравируя своими историческими "знаниями", Владимир Вольфович, как всегда, перепутал всё и вся, даже дату смерти А. Грибоедова, выдав 1813 год, вместо 1829 года.

Так что это бравирование-показатель его уровня исторических знаний, которые даже не соответствуют школьному уровню советского периода, где биографию автора "Горе от ума" знали все на зубок.

Ну, а его оценка истории отношений Российской империи и Ирана вообще не выдерживает никакой критики, что наводит на мысль, что как во время учебы в школе, так и в институте, Жириновский прогуливал уроки истории и географии.

Все его инсинуации и высказывания о некой угрозе российским миротворцам, ничто иное, как проармянской пропагандой не назовёшь, и подозрительно соприкасаются с выступлениями некоторых армянских политиканов.

Никакой угрозы российским миротворцам со стороны азербайджанских военнослужащих нет, не было и быть не может, потому что все их действия соответствуют достигнутым договоренностям и трёхсторонним Заявлениям.

За не полные 10 месяцев пребывания российских миротворцев, никаких проблем, связанных с их нахождением на территории Карабахского региона Азербайджана зафиксировано не было.

Так что, больные фантазии Жирика ничем кроме маразматического синдрома назвать нельзя.

Впрочем, давно пора разобраться российским органам в деятельности этого "ура" патриота, который прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, делает все для саботажа политики руководства России по налаживанию взаимовыгодных всесторонних связей с соседними странами.

Не успокаиваясь, Вольфович вдруг вспомнил и Президента Турции Р. Эрдогана, которого всегда ненавидел, посетовав, что он вообще не обращает внимание на его слова, и что российского посла не вызывают в МИД Турции.

Кажется, что ему очень хочется перессорить Россию со всеми странами, с кем налаживается взаимовыгодное экономическое партнёрство, особенно в энергетическом секторе.

Россия и Турция активно работают вместе, как в области строительства атомной электростанции, так и в области экспорта российского газа.

Очевидно, что психическое состояние лидера ЛДПР не совсем стабильно, а возраст и обильные излияния окончательно повлияли на него, вызвав неотвратимые психические процессы, усугубляемые возрастом и съедаемой завистью.

Азербайджану, по большому счету, до лампочки все эти пустые заявления. Однако то, что они исходят от действующего российского парламентария, лидера парламентской партии, вызывают чувства сожаления и непонимания, так как такого рода выступления наносят вред двусторонним отношениям и доставляют удовольствие недругам.

Видимо, что такие типы, как Жириновский, никак не могут смириться с тем, что самый долгий конфликт на просторах бывшего Союза наконец решён и без их участия, при посредничестве России, во имя мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

Пярвин Мирзазаде