Дашнаки и армянское лобби собирают силы против Азербайджана?

Оправившаяся от шока после 44-дневной войны террористическая "Дашнакцутюн" заявила об активизации на карабахском направлении. Накануне в АРФД состоялось совещание, так сказать, боевая сходка, на которой было решено содействовать "доведению до победного конца национально-освободительной борьбы, начавшейся более 30 лет назад", продолжить борьбу за "идеалы 88-го", консолидировать потенциал армянства для нового этапа борьбы за отторжение Карабаха от Азербайджана.

Отметим, что партия "Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн" была создана в 1890 году в Тбилиси с целью создания "великой Армении" на территориях Азербайджана и Турции. С самого начала деятельность партии носила террористический характер, поэтому "борьбу" армянские националисты начали с убийств официальных лиц и дипломатов Турции. Девизом организации было: "Убивай курда и турка в любом месте, в любых условиях; убивай армянских предателей, отказавшихся сделать это, мсти!"

До событий 1915 года было еще очень далеко, так что животная ненависть к туркам у армян формировалась вовсе не в ответ на "геноцид", как пытаются представить армянские идеологи, а как составляющая территориальных претензий сначала к Османской Турции, а затем к Турецкой Республике и Азербайджану. Собственно, территориальные претензии и попытки расчленения Турции и привели к трагическим событиям 1915 года.

Советские власти продолжали пользоваться услугами дашнаков, имевших большие связи за рубежом, в подрывной деятельности против Турции, Израиля и других стран. При этом дашнаки были нужны и западным спецслужбам, так как ставили цель расчленения советских республик (Азербайджана и Грузии) и создания на их землях "великой Армении". Одним словом, услуги террористов были нужны обоим полюсам, а армянским националистам всегда было, в принципе, все равно, какой грязью заниматься и на кого работать, двигаясь к вожделенной цели.

4 июня 1993 года в штаб-квартире РПК в Бейруте состоялась встреча между представителями "Дашнакцутюн", АСАЛА и РПК. В том же году в двух церквях Бейрута прошло собрание "Дашнакцутюн", где участвовали более 150 молодых членов партии. На этом мероприятии, в частности, было заявлено: "США и в целом Запад считают, что правда в карабахском конфликте находится на армянской стороне. Армяне должны воспользоваться этим шансом. РПК продолжит гражданскую войну в Турции, разрушив экономику этой страны. Турция будет разделена и будет создано курдское государство. Армяне должны поддержать курдов в этой борьбе. Земли, которые сегодня в руках турков, завтра будут у армян".

Исследователи темы армянского терроризма обращали внимание на то, что "Дашнакцутюн" никогда не афишировала своих преступлений, стараясь поддерживать образ эдакой политической организации, ведущей борьбу в белых перчатках. Так же и сегодня, заявляя об активизации борьбы за "независимость Карабаха", дашнаки стараются не показать своего истинного лица, хотя методы их борьбы хорошо известны еще с позапрошлого века.

В новом веке "Дашнакцутюн" была вытеснена из большой политики в Армении, а в начале 90-х даже запрещена. В последние годы дашнаки делали попытки усилить свои позиции на политическом поле, но безуспешно. И только поражение Армении в войне открыло возможности террористической организации, надевшей маску респектабельных политиков, снова заявить о себе.

В чем может выражаться активизация дашнакской партии и стоит ли ожидать проявлений ее террористической составляющей?

"Не думаю, что из этого заявления следует делать вывод о возможной активизации дашнаками террористической деятельности", - сказал в комментарии Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

В сущности, отметил он, и в 70-х годах, когда совершались теракты против турецких дипломатов и представительств, это делалось не напрямую подразделениями "Дашнакцутюн", а подразделениями АСАЛА и прочими, действовавшими автономно от дашнаков. Но даже тогда Турция смогла ассиметрично ответить, в том числе и посредством разного рода турецких организаций, чтобы погасить эту террористическую армянскую активность.

"Полагаю, дашнаки осмелятся на террор, только если окончательно впадут в безумие. Думаю, деятельность дашнаков по продвижению поддержки сепаратистов будет заключаться в лоббировании и провокациях. На террор в нынешних реалиях Дашнакцутюн не осмелится. А если осмелится, получит такой ассиметричный ответ, что мало не покажется", - подчеркнул Мусабеков.

А что касается влияния то, по словам нашего собеседника, да, дашнаки контролируют различные лоббистские организации, особенно широко в Соединенных Штатах. Они будут посредством них лоббировать как поддержку так называемого "самоопределения", так и провокационные акты признания.

"На мой взгляд, в этом свете особо заслуживает внимание визит главы МИД Уругвая в Армению, предстоящий на следующей неделе. Что он там ищет, что связывает Уругвай с Арменией? У этих стран торгово-экономические отношения на нуле. Они расположены на разных континентах и имеют совершенно разные международные повестки. Для чего он едет в Ереван? Думаю, готовится какая-то провокационная акция "признания Арцаха" Уругваем - они к этому уже как-то подходили. Напомню, что Уругвай первым из стран мира признал так называемый "геноцид армян".

Такие акции лоббисты будут инициировать и дальше. И тут нам нужно будет использовать свои каналы влияния. Если невозможно напрямую призвать уругвайских политиков к разуму и привести их в чувство, значит, нужно находить инструменты, которыми бы другие страны, например, США, Бразилия или Великобритания, объяснили уругвайцам неразумность подобных шагов", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева