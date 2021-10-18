Иран и Армения как дестабилизирующий фактор в регионе

Санкции против Ирана, вводились практики регулярно начала исламской революции в стране в 1979 году, в основном из-за его воинствующей политики. В 2005 году после того как правительство Ахмадинежада приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории Ирана, администрация Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков. После того, как Иран пошел на уступки по ядерной программе, в июле 2015 года состоялась "ядерная сделка", заключенная между Ираном и шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) США сняло часть санкций.

Но уже спустя год после "ядерной сделки", было объявлено о новых санкциях со стороны США против Ирана. Это было сделано новой администрацией Дональда Трампа и немаловажную роль здесь сыграл Израиль (Моссад) который считает, что Иран не только не отказался от своих ядерных амбиций, но и усилил региональную экспансию. Данная связь обусловлена тем, что отмена международных санкций привела к заключению Ираном многих контрактов с иностранными партнёрами, дала импульс развития его экономике и обеспечила ему приток валютных ресурсов, используемых Тегераном для финансирования КСИР и проиранских вооруженных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, передает Day.Az со ссылкой на AzIzNews.

И хотя вводя новые санкции против исламской республики, США пока вывели из-под их действия несколько стран-покупателей иранской нефти: Китай, Индию, Грецию, Южную Корею, Японию, Тайвань, Италию и Турцию. Как ни странно, но самые большие сожаления в связи с решением Вашингтона восстановить санкции выразили члены Евросоюза. В этом "сожалении" вновь отразилась система двойных стандартов, которым грешат многие страны ЕС, которые ради решения экономических проблем своих магнатов, готовы пренебречь безопасностью многих других стран.

Так ради сохранить торгово-экономические отношения с Ираном - Германия, Франция и Великобритания запустили свой "инструмент" взаиморасчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки в торговых операциях") позволяющего обходить американские санкции. При этом как показали события Иран пользовался не только официальным каналом взаимодействия с компаниями ЕС, но и не гнушался контрабандными поставками как нефтепродуктов, так и наркотиков. При этом поставки контрабандной нефти Иран использовал и для финансирования террористических операций, в том числе и против Израиля. Так совсем недавно в Ливан прибыл танкер с иранской нефтью для террористической организации "Хезбалла".

Освобождение оккупированных азербайджанских территорий вскрыло еще один иранский бизнес, о котором немногие видимо знали , но многие пользовались. В период оккупации более ста километров азербайджано-иранской границы были под контролем армянских оккупационных сил. И эта бесконтрольная часть границы стала удобным коридором по поставкам из Ирана в Армению контрабандных нефтепродуктов и наркотиков. При этом в Армении да и в мире, видимо мало кого интересовала куда в дальнейшем из Армении, идет весь иранский наркотрафик. Все как всегда, пользуясь системой двойных стандартов, говорили о "великой" Армении и правах народа на самоопределения. А то что кто-то в Армении приторговывает наркотиками в промышленных масштабах, видимо во славу "великой" Армении , мало кого интересовала.

После освобождения своих территорий, Азербайджан взял под контроль свою границу и практически полностью перекрыл возможности наркотрафика, которым явно пользовались многие должностные лица в Иране. Так только за последние два дня азербайджанские пограничники пресекли попытку по транзиту более 100 кг наркотических веществ. И это произошло на том участке азербайджано-иранской границы, который контролировался Азербайджаном. Поэтому даже трудно представить, каковы были объемы наркотрафика были на той части азербайджано-иранской границы, что более четверти века не контролировалась Азербайджаном по причине продолжавшейся армянской оккупации. Это миллиарды и миллиарды долларов. Естественно, как только Азербайджан "залез" в карман местных наркобаронов, отношения иранского руководство к Азербайджану резко поменялась. А после того как были остановлены , бесконтрольно идущие в Степанакерт иранские грузовики, в адрес Азербайджана стали звучать реальные угрозы, с демонстрацией силы на границе.

Как заявил Президент Азербайджан Ильхам Алиев, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, мы поставили заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу.

"Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу", - сказал глава азербайджанского государства.

Естественно, что сегодня Иран не заинтересован в окончательном налаживание отношений Армении и Азербайджана. Ведь в этом случаи заработает Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, в результате чего практически вся граница Ирана с Арменией, окажется под контролем, что практически полностью убьет наркотрафик. А это совершенно не устраивает ни армянское ,не иранское руководство. Так что впереди возможно новая эскалация напряженности в данном регионе.

При этом как и всегда в подобных случаях Евросоюз будет заниматься демагогией и говорить о правах человека и разыгрывать армянскую карту исходя из своих как политических так и экономических интересов.