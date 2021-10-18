Иран и Армения как дестабилизирующий фактор в регионе
Санкции против Ирана, вводились практики регулярно начала исламской революции в стране в 1979 году, в основном из-за его воинствующей политики. В 2005 году после того как правительство Ахмадинежада приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории Ирана, администрация Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков. После того, как Иран пошел на уступки по ядерной программе, в июле 2015 года состоялась "ядерная сделка", заключенная между Ираном и шестеркой международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) США сняло часть санкций.
Но уже спустя год после "ядерной сделки", было объявлено о новых санкциях со стороны США против Ирана. Это было сделано новой администрацией Дональда Трампа и немаловажную роль здесь сыграл Израиль (Моссад) который считает, что Иран не только не отказался от своих ядерных амбиций, но и усилил региональную экспансию. Данная связь обусловлена тем, что отмена международных санкций привела к заключению Ираном многих контрактов с иностранными партнёрами, дала импульс развития его экономике и обеспечила ему приток валютных ресурсов, используемых Тегераном для финансирования КСИР и проиранских вооруженных формирований в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, передает Day.Az со ссылкой на AzIzNews.
И хотя вводя новые санкции против исламской республики, США пока вывели из-под их действия несколько стран-покупателей иранской нефти: Китай, Индию, Грецию, Южную Корею, Японию, Тайвань, Италию и Турцию. Как ни странно, но самые большие сожаления в связи с решением Вашингтона восстановить санкции выразили члены Евросоюза. В этом "сожалении" вновь отразилась система двойных стандартов, которым грешат многие страны ЕС, которые ради решения экономических проблем своих магнатов, готовы пренебречь безопасностью многих других стран.
Освободив от оккупации свои территории, Азербайджан также положил конец наркобизнесу Армении и Ирана на этих землях
Так ради сохранить торгово-экономические отношения с Ираном - Германия, Франция и Великобритания запустили свой "инструмент" взаиморасчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки в торговых операциях") позволяющего обходить американские санкции. При этом как показали события Иран пользовался не только официальным каналом взаимодействия с компаниями ЕС, но и не гнушался контрабандными поставками как нефтепродуктов, так и наркотиков. При этом поставки контрабандной нефти Иран использовал и для финансирования террористических операций, в том числе и против Израиля. Так совсем недавно в Ливан прибыл танкер с иранской нефтью для террористической организации "Хезбалла".
Освобождение оккупированных азербайджанских территорий вскрыло еще один иранский бизнес, о котором немногие видимо знали , но многие пользовались. В период оккупации более ста километров азербайджано-иранской границы были под контролем армянских оккупационных сил. И эта бесконтрольная часть границы стала удобным коридором по поставкам из Ирана в Армению контрабандных нефтепродуктов и наркотиков. При этом в Армении да и в мире, видимо мало кого интересовала куда в дальнейшем из Армении, идет весь иранский наркотрафик. Все как всегда, пользуясь системой двойных стандартов, говорили о "великой" Армении и правах народа на самоопределения. А то что кто-то в Армении приторговывает наркотиками в промышленных масштабах, видимо во славу "великой" Армении , мало кого интересовала.
После освобождения своих территорий, Азербайджан взял под контроль свою границу и практически полностью перекрыл возможности наркотрафика, которым явно пользовались многие должностные лица в Иране. Так только за последние два дня азербайджанские пограничники пресекли попытку по транзиту более 100 кг наркотических веществ. И это произошло на том участке азербайджано-иранской границы, который контролировался Азербайджаном. Поэтому даже трудно представить, каковы были объемы наркотрафика были на той части азербайджано-иранской границы, что более четверти века не контролировалась Азербайджаном по причине продолжавшейся армянской оккупации. Это миллиарды и миллиарды долларов. Естественно, как только Азербайджан "залез" в карман местных наркобаронов, отношения иранского руководство к Азербайджану резко поменялась. А после того как были остановлены , бесконтрольно идущие в Степанакерт иранские грузовики, в адрес Азербайджана стали звучать реальные угрозы, с демонстрацией силы на границе.
За почти 30-летний период армянской оккупации на территориях Азербайджана были созданы крупные наркоплантации
Как заявил Президент Азербайджан Ильхам Алиев, после того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, мы поставили заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу.
"Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу", - сказал глава азербайджанского государства.
Естественно, что сегодня Иран не заинтересован в окончательном налаживание отношений Армении и Азербайджана. Ведь в этом случаи заработает Зангезурский коридор, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, в результате чего практически вся граница Ирана с Арменией, окажется под контролем, что практически полностью убьет наркотрафик. А это совершенно не устраивает ни армянское ,не иранское руководство. Так что впереди возможно новая эскалация напряженности в данном регионе.
При этом как и всегда в подобных случаях Евросоюз будет заниматься демагогией и говорить о правах человека и разыгрывать армянскую карту исходя из своих как политических так и экономических интересов.
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