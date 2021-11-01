По итогам Валдайских встреч: сложится ли многополярный мир? - Петр Дуткевич и Ричард Саква на платформе Baku Network - ВИДЕО
Постоянные участники заседаний Международного дискуссионного клуба "Валдай" - профессор, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич и профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква продолжили на платформе Baku Network обсуждение глобальных тем, заданных ХХVIII ежегодным заседанием клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Эксперты с мировым именем, отвечая на вопросы директора Baku Network Гюльнары Мамедзаде, представили свое видение по актуальным темам глобальной повестки, таким как изменение климата, реформирование международных институтов, цифровизация, модели будущего мироустройства.
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