По итогам Валдайских встреч: сложится ли многополярный мир?

- Петр Дуткевич и Ричард Саква на платформе Baku Network - ВИДЕО

Постоянные участники заседаний Международного дискуссионного клуба "Валдай" - профессор, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич и профессор Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква продолжили на платформе Baku Network обсуждение глобальных тем, заданных ХХVIII ежегодным заседанием клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эксперты с мировым именем, отвечая на вопросы директора Baku Network Гюльнары Мамедзаде, представили свое видение по актуальным темам глобальной повестки, таким как изменение климата, реформирование международных институтов, цифровизация, модели будущего мироустройства.