Предположения о непригодности вертолета к эксплуатации абсолютно безосновательны

Использование для достижения каких-то политических целей темы армии, шехидов, ветеранов - недопустимо.

Об этом сказал Day.Az председатель общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмин Гасанлы, комментируя произошедшую 30 ноября на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе авиакатастрофу с военным вертолетом Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате которой погибли 14 человек, и распространяемые группой лиц слухи в связи с инцидентом.

"С сожалением стоит отметить, что есть группа людей, которая пытается использовать этот инцидент в своих каких-то политических целях. Словно они только и ждут какого-то события, чтобы использовать его против нашей армии. Нельзя использовать армию для достижения каких-то политических целей, использование в этих целях темы шехидов, ветеранов - неприемлемо. Армия не принадлежит ни власти, ни оппозиции - она служит только народу, государству, она охраняет всех нас. Критика нужна, но она должна быть обоснованной, опирающейся на конкретные факты. Подобные мнения негативно влияют на престиж нашей армии. Создана специальная следственная группа, в которой представлены представители соответствующих компетентных структур, которая всесторонне расследует данный инцидент, и в короткий срок будут установлены прчины этой трагедии, о чем обязательно будет проинформирована общественность", - сказал наш собеседник.

Он отметил, что в день трагедии начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев уже проинформировал общественность обо всех известных на тот момент обстоятельствах.

"Предположения о том, что вертолет устарел и был непригоден к эксплуатации, абсолютно безосновательны, в Вооруженных силах Азербайджана эксплуатируются только новые модели вертолетов и самолетов. Перед каждым вылетом их тщательно проверяют, осматривают. Подобные печальные инциденты происходят и в самых передовых странах мира, будь то США, Россия или братская Турция, никто от подобного не застрахован. Этот вопрос будет детально изучен, и общественность получит полную информацию о результатах расследования, в том числе, если имели место какая-то ошибка или неисправность", - сказал эксперт.

По мнению Эмина Гасанлы, в случае подобных инцидентов необходимо оперативно работать с общественностью.

"Мы живем в информационный век, если раньше новости выходили раз в неделю, раз в день, то сейчам новая информация распространяется каждую минуту, каждую секунду. Поэтому важно, чтобы официальные структуры оперативно информировали общественность о подобных событиях. Но нужно и к ним относиться с пониманием. Ведь прежде, чем предоставлять информацию людям, должны быть изучены обстоятельства инцидента.

Например, общественность часто ждет, чтобы списки погибших сразу публиковались. Но прежде, чем оглашать имена шехидов, необходимо подготовить к этому их семьи. Среди их близких могут быть люди с различными заболеваниями, с больным сердцем, слабой психикой, и если они узнают подобную печальную весть без подготовки, это может повлечь непредсказуемые последствия. Поэтому, в случае подобных инцидентов, прежде всего, аккуратно информируются семьи погибших, с ними проводится соответствующая психологическая работа, они не должны узнавать о таком из Интернета. Каждый должен ставить себя на место этих семей, в подобных вопросах необходим очень тонкий и щепетильный подход.

В то же время определенная предварительная информация должна предоставляться общественности как можно оперативней во избежание распространения каких-то частных мнений и гипотез. Мы должны доверять нашим официальным структурам, а последние, в свою очередь, должны расширять свою деятельность в сфере связей с общественностью, привести ее в соответствие с современными требованиями, активизировать работу в соцсетях", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что произошедшая катастрофа с вертолетом опечалила всех нас.

"Гибель стольких военнослужащих, офицеров - тяжелая трагедия. Военнослужащие Госпогранслужбы наряду с другими воинскими соединениями внесли большой вклад в победу в Отечественной войне. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями многих пограничников, учитывая их военные заслуги. Каждый из них для нас дорог, гибель каждого нашего военнослужащего, особенно, в подобных трегадиях тяжело переживается нашим народом. Неважно, гибель в ходе боестолкновений или гибель во время учений - это очень тяжелая утрата", - сказал наш собеседник.

По его словам, азербайджанская армия за последний период значительно усиливается, закупается самое современное вооружение.

"Азербайджан приобретает современные технологии самых передовых стран. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами уделяет всевозможные заботу и внимание нашей армии, делает все для ее усиления и обеспечения самым современным вооружением. И как следствие, с имеющимся у нас современным вооружением мы достойно прошли испытание в виде последней войны, наше государство, наш народ одержал победу. Боевой дух, боеспособность нашей армии были на высоком уровне. То же самое можно сказать и об обеспечении Вооруженных сил", - добавил Гасанлы.

Талех Агавердиев