Азербайджан и Турция формируют новую систему "неделимой безопасности" в регионе

Автор: Гюльнара Мамедзаде

Азербайджан и Турция вышли на исторический максимум союзнических отношений. Усилия двух государств и непосредственно лидеров стран - Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана - играют все более весомую роль в вопросах глобальной и региональной безопасности. Объединенными подходами Турция и Азербайджан демонстрируют способность и обладают более чем достаточным потенциалом для защиты региона от новых военных рисков и эффективно транслируют свою дипломатию в качестве посредников и миротворцев, в том числе на ближневосточном и европейском направлениях.

Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию и переговоры с турецким коллегой состоялись на фоне знаковой встречи лидеров Турции и Израиля и проходившего в Анталье Дипломатического саммита, в том числе с участием глав МИД России и Украины.

В политике и дипломатии нет случайных сопадений, тем более, когда стратегическая последовательность является отличительным свойством внешнеполитической линии Президента Ильхама Алиева. Практика подтверждает, что он знает, когда, почему и что он делает, и именно поэтому сегодня азербайджанское общество находится в условиях максимально возможной безопасности в условиях разнонаправленно воюющего мира. Президент Азербайджана фактически является одним из архитекторов новой системы "неделимой безопасности" для большого региона, который на отрезке текущего десятилетия может сформироваться в самодостаточную экосистему.

Когда в июне минувшего года лидеры Азербайджана и Турции подписывали Шушинскую декларацию, они смотрели в будущее, наполненное гораздо более серьезными рисками, чем горстка возомнивших себя пупом земли армянских националистов в Ереване. Последних сегодня практически не слышно на фоне глобальных сценариев, раскрывшихся в мире. Политическое армянство пусть и не надеется сыграть еще раз свою сепаратную партию в регионе, так как другого пути, как идти на сближение и сотрудничество с региональными партнерами, сегодня у них нет. Мартовская встреча лидеров Азербайджана и Турции является легким месседжем и для армянских политических кругов. Региональная платформа сотрудничества не имеет альтернативы, точнее она есть, как худший сценарий, который здравомыслящие лидеры региона стараются предотвратить.

Буквально каждое слово, смысл исторической Шушинской декларации сегодня, как никогда, подтверждают ее жизненно важное значение, и не только с точки зрения интересов двух братских народов, но и большого региона, куда входит и Южный Кавказ, безопасность которого сегодня оберегают в первую очередь Турция и Азербайджан. Россия, которая в свое время выступила гарантом исполнения Трехсторонних заявлений от ноября 2020 года и января 2021 года, сегодня практически полностью переориентирована на украинское направление, которое также является частью навязанного глобального процесса по переформатированию мира.

И в этих сложных мировых процессах заметно наращивается роль Турции и Азербайджана, уплотняющих платформу региональной безопасности и параллельно способствующих дипломатическому решению конфликтов по периметру своих геополитических и геоэкономических интересов. Достаточно напомнить о таких актуальных смыслах, закрепленных в Шушинской декларации, как "совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности", "взаимная координация деятельности в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих общий интерес", "совместные усилия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановление всех экономических и транспортных связей, нормализация отношений между государствами региона и обеспечение долгосрочного мира" и другие.

Лидер Азербайджана эффективно реализует дипломатическую концепцию, которая уже принесла свои результаты по нормализации отношений и поиску разумного компромисса между многими оппонирующими сторонами. Азербайджан создал успешные дипломатические проекции для ряда геополитических треугольников, в том числе Турция-Азербайджан-Россия, Россия-Азербайджан-Иран, Израиль-Азербайджан-Турция, может способствовать интеграционным связям России и тюркского мира, практически готов стать ключевым логистическим хабом между Европой и Азией, и многим другим направлениям, которые в будущем могут укрепить свою конструкцию, результативность и расширить влияние.

Баланс интересов, которые выстраивал Азербайджан по всему периметру своих внешнеполитических и геоэкономических интересов, со всеми мировыми центрами сил - США, Китаем, ЕС, Россией и другими - позволяют сегодня Баку оставаться равноудаленным и равнополезным для мира и региона игроком и партнером. И в этом контексте присутствие и председательство в Движении неприсоединения также создает для Азербайджана необходимые дипломатические ресурсы и повышает внешнеполитическую маневренность.

Азербайджан собственными усилиями ликвидировал карабахский конфликт, тем самым обезопасив свою географию от более масштабных и разрушительных последствий, которые сейчас наблюдаются в других регионах мира, в том числе с участием дружественных нам стран, вовлеченных в конфликты. Как представляется, исходя из опыта, многовекторные дипломатические усилия в тандеме Азербайджана с Турцией могут также способствовать политико-дипломатическим переговорам между Россией и Украиной с достижением в перспективе конкретных результатов. Баку и Анкара уже предприняли ряд дипломатических усилий на этом направлении, и они будут продолжены. Россия и Украина - исторически, географически, на ментальном и ценностном уровне связанные народы, противостояние между которыми противоестественно и губительно для обеих стран, а потому Азербайджан и Турция на своем уровне сделают все возможное для поиска компромисса. И это есть важный вклад в основу славяно-тюркского взаимопонимания.

"Новая реальность" теперь на каждом этапе трансформации мира становится ожидаемой, но не всегда предсказуемой. В этом контексте смысл подписания в феврале 2022 года Московской декларации со временем получит понимание и со стороны большинства. Президент Ильхам Алиев обладает прагматизмом, договороспособностью, дальновидностью и потрясающей интуицией, а потому сегодня Азербайджан вышел на высокий уровень сотрудничества со всеми ведущими региональными и мировыми державами, в том числе по таким ключевым направлениям, как транспортно-логистические маршруты, энергетическая безопасность, оборона и национальная безопасность, цифровые платформы, вопросы кибер- и информационной безопасности и другие.

Особое внимание в современном высокотехнологичном мире имеет информационная составляющая, учитывая повышенную активность и дезориентированность аудитории в соцсетях. Мы понимаем, как работают алгориты, насколько управляемы эти процессы, и кто ими управляет. Поэтому очень важно руководствоваться, прежде всего, интересами своей собственной страны, так как завтра ситуация может кардинальным образом измениться, и вопросы ответственности за каждое слово, каждый пост, каждое навязанное мнение или оскорбление будут иметь значение. Происходящие сегодня процессы имеют иной ракурс, нежели, например, тридцать лет назад, и их реальная природа может значительно отличаться от того, как ее видит большинство.

Важно понимать и доверять тому, что в частности лидеры Азербайджана и Турции - стран и народов, неизменно идущих вместе, знают и понимают характер текущих и будущих процессов, координируют и консолидируют свои усилия по всем направлениям, представляющим интерес и риски с точки зрения как национальной, так и общей безопасности. Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию и состоявшиеся переговоры лидеров двух стран внушают оптимистичные надежды на будущее, даже невзирая на сложные мировые процессы. И последние достижения договоренностей с Ираном также являются одним из фундаментальных фрагментов строящейся региональной платформы экономического сотрудничества.