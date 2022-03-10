Равноправное взаимодействие на благо стабильности в регионе

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан и Турция - государства, которые невозможно назвать просто стратегическими партнерами. Историческая, культурная, языковая общность между двумя нациями в принципе "Одна нация - два государства" прекрасно иллюстрирует фундамент, на котором построено теснейшее азербайджано-турецкое союзничество. В основе братства Азербайджана и Турции лежит личная, крепкая дружба между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отличительным фактором двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией является то, что это взаимодействие равноправно - оба государства уже десятки лет выстраивают отношения на принципах взаимной поддержки и уважения, выступая с единой позицией по большинству вопросов международной и региональной политики, придавая серьезное значение равному и открытому диалогу на всех уровнях.

В отношениях Турции и Азербайджана часто произносимые на международной арене слова "союзничество", "братство" из вежливо-любезной дипломатической формальности давно уже превратились в реальную силу. Они произносятся главами двух государств, представителями правительств и народов не просто так, за ними стоит абсолютная уверенность: Турция всегда будет рядом с Азербайджаном, так же, как Анкара всегда может рассчитывать на поддержку Баку. В мире много братских народов, но поднять это братство на уровень стратегического партнерства непросто, и в этом плане Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган являются примером для всего мира.

Главы наших государств продолжают укреплять двусторонние отношения, о чем свидетельствуют достаточно их частые встречи. Одной из таких плодотворных встреч стала и сегодняшняя встреча Президента Ильхам Алиев с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Отметим, что длилась она четыре часа. На встрече было подчеркнуто, что с подписанием Шушинской декларации и ратификацией данного документа в парламентах обеих стран азербайджано-турецкие братские и дружеские отношения получили еще большее развитие на основе союзничества. Состоялся обмен мнениями о перспективах нормализации связей между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период. Кроме того, было отмечено значение открытия Зангезурского коридора, перспектив, которые он создает для региона, и в этом контексте - прокладки железнодорожной линии Карс-Нахчыван. В ходе встречи была подчеркнута важность выполнения Арменией всех положений, закрепленных в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, состоялось обсуждение на тему контактов делегаций Турции и Армении.

Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган затронули тему сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, в этом контексте главы наших государств отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсудили возможности увеличения поставок через этот коридор газа в братскую страну и через территорию Турции - в Европу, также говорилось о прокладке газопровода Ыгдыр-Нахчыван, в связи с чем предусмотрены инвестиции в государственном бюджете Азербайджана. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических связей. Не осталось без внимания и успешное продолжение сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в том числе в области военного обучения и образования, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. На встрече состоялся обмен мнениями о событиях в Украине, были высоко оценены усилия Турции и Азербайджана, а также личные усилия Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на скорейшее прекращение войны. В заключение еще раз было выражено удовлетворение развитием азербайджано-турецких союзнических связей, Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом Азербайджан.

Как видим главы наших государств в рамках плодотворной и долгой беседы обсудили множество актуальных и важных тем, которые стоит подробно разобрать.

О Шушинской декларации

На совершенно новый уровень азербайджано-турецкое сотрудничество возвела именно Шушинская декларация, которая является подтверждением постоянного союза двух стран - это уже не декларация, а закон, одобренный парламентами обеих стран. Эта декларация, которая, охватывая все сферы вчерашних, сегодняшних азербайджано-турецких отношений, на прочной основе ведет их в будущее. Этот важный исторический документ имеет огромное значение для отношений между двумя братскими странами. Впервые в новейшей истории два тюркских государства поднимают межгосударственные отношения с уровня стратегического партнёрства на уровень союзничества, заложив основу для дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества всего Тюркского мира.

Шушинскую декларацию нужно интерпретировать как некий пролог на будущее, такой определенный каркас для дальнейшего наращивания фактуры как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Потому что, хотя меморандум был почти наполовину посвящен вопросам безопасности, тем не менее вся повестка, которая связана с экономическим взаимодействием Турции и Азербайджана, укладывается в тематику трансрегиональной интеграции. У них уже выработаны первые принципы зоны свободной торговли, которая началась с марта 2021 года, проработаны вопросы, связанные с безвизовым перемещением граждан, и таким образом Турция подтягивается в пространствах взаимодействия с Азербайджаном до того уровня, на котором находятся российско-азербайджанские отношения.

Победа Азербайджана

Важным моментом отношений между двумя государствами стала полная поддержка Турцией справедливой борьбы азербайджанского народа за восстановление территориальной целостности и изгнания оккупационных армянских сил со своей территории. На протяжении долгого времени Турция, как член Минской группы ОБСЕ, делала все возможное для мирного разрешения конфликта на основе 4 резолюций СБ ООН и решений Лиссабонского Саммита ОБСЕ 1996 года, призывая партнёров по Минской группе оказать необходимое давление на Армению, но армянская сторона продолжала вести себя вызывающе и не реагировала на эти призывы.

Одновременно Турция делала все необходимое для военного строительства в Азербайджане обучая кадры, поставляя необходимое оборудование и технику, модернизируя инфраструктуру. Параллельно Турция активно поддерживала Азербайджан на всех международных площадках, где была представлена, выступая из национальных интересов братского государства.

Завершение конфликта позволяет ещё больше развить этот сектор экономики, ведь предстоящее открытие Зангезурского коридора позволит наладить новый региональный транспортный путь, который станет важным составляющим звеном между Азербайджаном и Турцией с выходом на Иран и страны Европы.

Конфликт в Украине

Братские отношения Азербайджана и Турции не останавливаются и на этом. Оба государства, основой для которых является и дружелюбие, пытаются помочь и другим своим партнерам. Например, Азербайджан до сегодняшнего дня оказал помощь более 80 странам мира - это и гуманитарная и медицинская в связи с пандемией.

Учитывая то, что Баку и Анкара всегда выступают за мир и процветание, ныне наши страны делают все необходимое и для установление мира в Украине. В то время как призывы большинства стран остаются неэффективными, Азербайджан и Турция, не покладая рук, вместе продолжают эти усилия. Сегодняшняя встреча глав МИД Украины и России является тому примером. Анкара с первого дня начала боевых действий пытается содействовать российско-украинским переговорам для скорейшего достижения мира и сумела посадить министров за один стол. В свою очередь Президент Ильхам Алиев провел телефоные разговоры с Владимиром Путиным и Володимиром Зеленским.

Энергетика и безопасность

Президент Украины высоко оценил усилия Баку и Анкары, заявив, что Президенты Азербайджана и Турции предложили ему организовать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию. "Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией, что можно только приветствовать", - сказал Зеленский.

Тесное партнерство Азербайджана и Турции продолжается и в сфере энергетики. Немаловажным фактором двусторонних связей между странами является экономическое сотрудничество, ведь не даром через территорию Турции проходят все важные стратегические экспортные нефте- и газопроводы, через которые осуществляется поставка энергоресурсов Каспия на рынки Европы и других стран, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, ставшая важным звеном транспортного сухопутного сообщения Евроазиатского субконтинента. Здесь важно отметить и энергетический потенциал и безопасность, которые предлагают Баку и Анкара. В этом плане Турция готова развивать сотрудничество с Азербайджаном и другими странами региона с целью максимального задействования потенциала Трансанатолийского газопровода (TANAP) в 31 млрд кубометров газа в год.

Сотрудничество между странами региона с учетом проблем с энергетической безопасностью и изменением климата растет год от года. В свете глобальных усилий по борьбе с изменением климата, трансформация мировой энергетики является насущной необходимостью для всех стран.

Природный газ, с одной стороны, обеспечивает безопасность поставок энергоресурсов, а с другой - является важным проводником усилия по низко углеродной трансформации. В этой связи расширение Южного газотранспортного коридора с охватом новых рынков, включая Западные Балканы, а также обсуждение вопросов, связанных с трансформацией энергетики, открывает для наших стран новые возможности. Не будем забывать, что экономический спад, наблюдавшийся на фоне глобальной пандемии, затронул и энергетический сектор. Однако вслед за сокращением на 4 процента мирового спроса на энергоресурсы в 2020 году, начался процесс быстрого восстановления. Восстановление проходит быстро, но неравномерно. Проект Южного газотранспортного коридора был бы невозможен без политической поддержки Турции и Азербайджана. Наши страны являются наиболее надежными портами и с точки зрения повышения безопасности поставок в ЕС. Баку и Анкара доказали свою надежность вложениями инвестиций в инфраструктуру и успехами в международных проектах.

Здесь важно подчеркнуть, что успешная и продуманная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева вывела Азербайджан в число серьезных партнеров на нефтегазовом рынке. Маленькая по масштабам страна, располагающая не самыми крупными запасами углеводородов, взяла на себя роль гаранта энергобезопасности Европы. Потому что у Азербайджана, помимо нефти и газа, есть четкая государственная политика в сфере энергоресурсов, есть лидер, способный принимать смелые решения и видеть перспективу. Азербайджан внесет большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы за счет TANAP и в целом "Южного газового коридора".

Сегодня и в последующие годы турецко-азербайджанские братские связи всегда будут иметь большое значение как для наших народов, так и всего региона. Наши связи имеют огромное значение не только в двустороннем формате, но и для региональной безопасности. Турция и Азербайджан совместными усилиями обеспечивают дальнейшее развитие, безопасность в регионе, обеспечивают спокойную жизнь наших народов. Связи между нашими странами настолько многогранны, что для их перечисления потребуется очень много времени. Азербайджан и Турция в подлинном смысле слова союзники, братья, и в мире нет связей, подобных нашим. Как верно подметил недавно Президент Ильхам Алиев, в мире нет двух других стран, которые были бы так привязаны друг к другу всей душой, всем сердцем, как Турция и Азербайджан: "Это - наше большое достояние, которое мы бережем, усиливаем. Мы готовы к любой ситуации и всегда находимся рядом друг с другом".

Таким образом образцовые азербайджано-турецкое единство и братство, крепкая дружба Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, являющиеся реальностью сегодняшнего дня и источником гордости наших народов, останутся грядущим поколениям как стратегическая дорожная карта, как вечное и нерушимое наследие.