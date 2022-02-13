Шушинская декларация выводит азербайджано-турецкие отношения на совершенно новый уровень

Шушинская декларация очень важна для будущего наших народов, так как с этой декларацией отношения между Азербайджаном и Турцией выходят на совершенно новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сообщили TurkicWorld в Администрации Президента Турции.

"Шушинская декларация - это декларация, которая, охватывая все сферы вчераших, сегодняшних азербайджано-турецких отношений, на прочной основе ведет их в будущее", - сказали в Администрации.

В Администрации Президента также отметили, что согласно декларации, Азербайджан и Турция продолжат свои усилия по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений между странами региона и обеспечению долгосрочного мира.

Напомним, что подписанная 15 июня прошлого года Шушинская декларация была утверждена парламентами обеих стран.

В субботу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении Шушинской декларации "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

В пятницу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств, подписал соответствующее решение о вступлении в силу Шушинской декларации.